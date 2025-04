Tsunoda a pris confiance chez Red Bull mais veut ’faire mieux’ à Bahreïn

Yuki Tsunoda a terminé 12e de sa première course pour Red Bull, après un week-end prometteur malgré une déception en Q2 et en course. Remplaçant Liam Lawson, rétrogradé après deux courses pour des résultats insuffisants, il se félicite de débuts prometteurs, mais évoque un week-end qui aurait pu être meilleur.

"En ce qui concerne les progrès que j’ai réalisés cette semaine, c’est probablement plus que ce que j’attendais. En termes de confiance, c’est complètement différent de quand j’ai commencé en EL1 ce week-end. Je suis sûr que si j’avais eu une qualification de plus, cela aurait été un peu différent. Mais c’est trop tard, je n’en ai plus. Je dois juste faire mieux lors de la prochaine course" admet Tsunoda.

Le Japonais a essayé de régler sa voiture aussi agressivement que Verstappen, mais il craignait aussi que la pluie arrive : "Je savais que ce serait difficile pour les dépassements. En ce qui concerne les réglages, je pensais plutôt à la pluie, ce qui n’a pas été le cas. C’est un peu dommage."

"Je m’attendais à ce que, par exemple, la dégradation des pneus soit massive. Cela aurait pu être une très bonne situation, mais la dégradation était même nulle. Pour être honnête, après les EL3, j’envisageais de descendre plus bas, aussi bas que Max, mais déjà jusqu’aux EL3, je n’avais pas beaucoup de temps à cause des pneus, des drapeaux rouges, etc."

"De plus, nous avons changé beaucoup de réglages. Et je n’ai jamais eu une voiture régulière, des tours réguliers. Je me suis dit que je voulais garder la même voiture, pour les qualifications et la course, parce qu’il y avait un risque de pluie. Je voulais juste avoir une voiture régulière. Si j’avais eu exactement le même Grand Prix, j’aurais pris une autre direction."

"Je suis très frustré et déçu de ne pas avoir marqué de points, mais c’est comme ça. La prochaine fois que je viendrai à mon Grand Prix national, je serai en meilleure forme et j’espère que je pourrai viser plus qu’une place dans les cinq premiers."

Tsunoda a été très proche de Verstappen lors des essais libres et de la Q1, mais a peiné à accélérer en Q2. Mais il se félicite de débuts solides : "C’est une bonne chose. Je ne pense pas avoir commencé négativement ce week-end, au moins positivement, donc j’ai eu l’impression d’avoir pris un bon départ, mis à part les résultats."

"Je vais simplement utiliser cet apprentissage, les progrès, la vitesse que j’ai eue tout au long de la semaine jusqu’à présent, et je vais juste continuer. J’attends plus de Bahreïn, certainement plus que cela. Je dois juste pousser plus loin."