Vowles salue un Albon ’formidable’ et critique la pénalité de Sainz

James Vowles a été impressionné par ses pilotes au Grand Prix des Pays-Bas, après la cinquième place d’Alex Albon, et le bon résultat qu’aurait pu signer Carlos Sainz. Le directeur de Williams F1 revient sur le déroulé de ce week-end agité.

"Bravo à Alex. Il a pris un excellent départ, se plaçant juste derrière Carlos et saisissant les opportunités qui se présentaient à lui. L’équipe a bien exécuté le tout, la stratégie et les arrêts aux stands étaient parfaits, et c’est formidable de voir Alex exploiter pleinement son potentiel" a déclaré Vowles.

"Carlos n’a commis aucune erreur ce week-end. Il s’est qualifié brillamment et a roulé aux avant-postes, et je suis convaincu que sans l’incident avec [Liam] Lawson, il aurait été en lice pour la cinquième place."

Revenant sur l’accrochage entre Lawson et Sainz, qui a valu dix secondes de pénalité à ce dernier, le Britannique confirme qu’il n’est pas satisfait de la décision des commissaires.

"De mon point de vue, il s’agissait d’un incident de course qui ne justifiait pas de pénalité. Nous allons examiner la situation avec la FIA pour mieux comprendre notre stratégie de course à l’avenir."