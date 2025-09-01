Les statistiques après le Grand Prix des Pays-Bas F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

McLaren F1 a verrouillé la première ligne pour la 69e fois de sa longue histoire.

Cela permet à l’écurie de dépasser Ferrari pour la deuxième place de ce classement, derrière les 82 de Mercedes.

Cette 69e première ligne est aussi arrivée le 88e anniversaire de la naissance du fondateur de l’équipe, Bruce McLaren.

La cinquième pole position d’Oscar Piastri cette saison est un record pour un pilote en 2025. Il s’agit de sa première pole depuis le Grand Prix d’Espagne, six courses auparavant.

Son temps de 1m 08.662s constitue un nouveau record absolu de la piste de Zandvoort.

Sur un tour rapide, Piastri devance désormais son coéquipier Lando Norris pour la neuvième fois en quinze Grands Prix cette saison.

Lando Norris manque la pole pour 0,012s pour la deuxième fois de la saison, un écart identique à celui par lequel Max Verstappen l’avait devancé à Suzuka. Norris avait pourtant dominé chaque séance d’essais libres du week-end avant les qualifications.

Max Verstappen signe le meilleur temps dans le deuxième secteur. Il s’agit néanmoins de sa plus mauvaise position de départ à Zandvoort, un circuit où il avait toujours terminé la course à la position de laquelle il s’est élancé.

La 4e place d’Isack Hadjar représente le meilleur départ de sa carrière en F1. C’est seulement le 13e départ dans le top quatre en 40 ans pour l’écurie basée à Faenza.

La 5e place de George Russell signifie que le pilote Mercedes ne s’est qualifié qu’une seule fois en dehors du top six cette saison (à Monaco).

Charles Leclerc domine désormais son coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, 11 à 4 en qualifications cette saison.

Lewis Hamilton, 7e, n’est qu’à 0,050s de Leclerc en Q3 et fait sa première apparition dans cette phase des qualifications depuis Silverstone.

Liam Lawson, 8e, permet aux deux voitures Racing Bulls accèdent à la Q3 pour le troisième Grand Prix consécutif.

La 9e place de Carlos Sainz marque sa première apparition en Q3 depuis le Grand Prix d’Émilie-Romagne à la mi-mai.

Fernando Alonso, 10e, participe à la Q3 pour la septième fois lors des neuf derniers Grands Prix.

Kimi Antonelli, 11e, manque la Q3 pour le deuxième Grand Prix consécutif.

Yuki Tsunoda, 12e, est exactement une demi-seconde plus lent que son coéquipier chez Red Bull, Verstappen, en Q2.

Gabriel Bortoleto, pilote Kick Sauber, signe un temps en Q2 identique à celui de Tsunoda (1m 09.622s) et devance son coéquipier Nico Hulkenberg pour la neuvième fois cette saison déjà.

Franco Colapinto ne peut éviter une cinquième élimination en Q1 cette saison avec sa 16e place.

La 17e place de Nico Hulkenberg signifie que lui et Lance Stroll sont les pilotes avec le plus d’éliminations en Q1 cette saison (dix chacun).

Esteban Ocon, 18e, est éliminé en Q1 à Zandvoort pour la troisième année consécutive.

Ollie Bearman, qualifié 19e, possède la position de départ moyenne la plus basse de la saison (16,1).

L’accident de Lance Stroll en Q1 le relègue à la 20e place, marquant sa dixième élimination en Q1 de l’année.

La course

Il s’agit de la neuvième victoire en carrière pour Oscar Piastri, ce qui lui permet d’égaler le total de son manager, Mark Webber.

L’Australien réalise un "Grand Chelem" (pole, victoire, meilleur tour, tous les tours en tête), le premier pour un pilote McLaren depuis Mika Hakkinen au Grand Prix de Monaco 1998.

La 2e place de Max Verstappen met fin à la plus longue série sans podium du pilote Red Bull depuis 2017/2018 (quatre courses). Verstappen n’a jamais terminé plus bas que deuxième lors de son Grand Prix national.

Isack Hadjar, superbe 3e, devient à 20 ans le cinquième plus jeune pilote à monter sur un podium de l’histoire et le plus jeune pilote français à le faire (et cela de très loin).

Les 5 plus jeunes pilotes français sur le podium :

— Isack Hadjar : 20 ans et 11 mois

— Pierre Gasly : 23 ans et 9 mois

— Esteban Ocon : 24 ans et 2 mois

— Jean Alesi : 25 ans et 9 mois

— Romain Grosjean : 26 ans et 0 mois

Les 5 plus jeunes pilotes à monter sur un podium en F1 :

— Max Verstappen : 18 ans et 7 mois

— Lance Stroll : 18 ans et 7 mois

— Andrea Kimi Antonelli : 18 ans et 9 mois

— Lando Norris : 20 ans et 7 mois

— Isack Hadjar : 20 ans et 11 mois

C’est le sixième podium dans l’histoire de l’écurie de Faenza.

La 4e place de George Russell est le meilleur résultat de Mercedes à Zandvoort depuis 2022.

La 5e place d’Alex Albon offre à Williams son premier top cinq à Zandvoort depuis Keke Rosberg et Derek Daly en 1982. C’est son dixième résultat dans les points cette saison.

La 6e place d’Oliver Bearman est le meilleur résultat en carrière pour le pilote Haas, qui s’élançait depuis la voie des stands. Avec la seconde voiture Haas également dans les points, l’équipe place ses deux monoplaces dans le top 10 pour la troisième fois cette saison.

Lance Stroll remonte de la 19e place sur la grille pour finir 7e pour Aston Martin. Il mène désormais face à son coéquipier Fernando Alonso au championnat, 32 points à 30.

Fernando Alonso prend la 8e place et a marqué des points lors de six des sept derniers Grands Prix.

Yuki Tsunoda termine 9e, mettant fin à une série de sept courses sans marquer de points.

Franco Colapinto, 11e, signe son meilleur résultat de la saison.

Pierre Gasly, 17e pour Alpine, est le dernier pilote classé pour la deuxième course consécutive.

L’abandon de Lando Norris pour McLaren est son premier sur panne mécanique depuis le Brésil en 2022.

Ferrari, qui affichait un taux de fiabilité de 100 % cette saison, voit ses deux voitures abandonner (sans compter les disqualifications). C’est le premier abandon de Lewis Hamilton pour Ferrari.