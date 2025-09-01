Aston Martin F1 se contente de 10 points après un ’week-end riche en événements’

Aston Martin F1 a connu une entame de week-end de Grand Prix des Pays-Bas très positive avec un rythme qui semblait faire de l’AMR25 la deuxième force derrière les McLaren. Finalement, Lance Stroll termine septième après un départ en dernière place, et Fernando Alonso huitième en s’élançant dixième.

Mike Krack reconnait qu’il y a eu beaucoup de hauts et de bas pour son équipe à Zandvoort, mais ce que préfère retenir le Luxembourgeois, c’est la double entrée dans les points pour le team.

"Ce week-end à Zandvoort a été riche en événements et la course a été intense. C’est donc une bonne chose de repartir avec les deux voitures bien dans les points" a déclaré Krack. "Lance et Fernando ont tout donné et le choix d’avoir un pneu neuf en course supplémentaire a été payant."

"Nous avions un bon rythme de course et nos deux pilotes ont réalisé des dépassements décisifs. Les dix points que nous avons marqués nous aident à conserver notre sixième place au championnat par équipes et à maintenir notre dynamique."

Il salue par ailleurs son équipe pour le travail de réparation abattu, avec notamment un couvre-feu brisé vendredi soir : "Avec deux accidents du côté de Lance, nous avons passé de longues heures au garage aussi, alors je tiens à remercier chaleureusement l’équipe sur le circuit pour tous ses efforts."