Sergio Pérez se confie sur son rapport complexe à la célébrité

Sergio Pérez sait mieux que quiconque ce que signifie appartenir à l’élite. Être l’un des 22 pilotes présents sur la grille de Formule 1 représente un privilège rare, le sommet d’un rêve que poursuivent des milliers de pilotes à travers le monde. Pourtant, pour le sextuple vainqueur de Grand Prix, la célébrité n’a jamais été une compagne facile, malgré une carrière qui l’a mené de ses débuts chez Sauber en 2011 à son nouveau défi avec Cadillac en 2026.

Longtemps pilier du plateau, Pérez a pourtant frôlé la sortie de route. Lorsque Racing Point a décidé de ne pas le conserver, le Mexicain s’est retrouvé à deux doigts de quitter la Formule 1. Sa carrière a finalement été relancée par Red Bull, où il a passé quatre saisons avant une séparation à l’issue de l’année 2024. Une pause d’un an loin de la grille lui a permis de prendre du recul, avant un retour très attendu avec la nouvelle écurie américaine.

À 35 ans, Pérez revient donc sur le devant de la scène, portant à la fois les espoirs d’un pays tout entier et le poids d’une exposition médiatique qu’il reconnaît n’avoir jamais vraiment su apprivoiser. Dans un entretien sans filtre accordé au podcast Cracks, le pilote mexicain s’est livré sur la difficulté de concilier sa vie de famille avec celle d’une star de la Formule 1.

"Je pense que j’aime séparer les choses, j’aime garder mes mondes séparés. Je n’aime pas trop les mélanger," explique-t-il.

"Je fais ça depuis que je suis très jeune et, au final, quand vous êtes une personne aussi connue, vous vous refermez automatiquement, même si vous aimeriez avoir plus de relations ou plus d’amis. Votre monde se réduit énormément, presque sans que vous vous en rendiez compte."

Sous le regard permanent du public, même les moments passés avec ses proches peuvent devenir pesants.

"Quand je suis avec mes amis... disons que j’ai déjà mes amis, et il est difficile de créer de nouvelles amitiés dans ce contexte, parce qu’il y a tellement de monde autour de vous que vous vous sentez toujours - en tout cas moi - très submergé. Vous vous méfiez des intentions de chacun."

Un sentiment renforcé par une personnalité naturellement discrète, à contre-courant de l’image souvent associée aux stars du sport mondial.

"Je suis quelqu’un de très privé. La célébrité est très difficile à vivre pour moi. On ne l’imaginerait pas, mais c’est compliqué. Je suis une personne qui n’est pas née pour être célèbre."

"Je pense qu’il y a des gens et des personnalités qui sont faits pour la célébrité. Par exemple, mon père est une personne née pour être célèbre, c’est un homme politique, il la recherche toujours, il veut toujours attirer l’attention, n’est-ce pas ? Et moi, je suis exactement l’opposé. C’est quelque chose qui a toujours été très difficile pour moi."

Conscient malgré tout de l’impact de son parcours, Pérez mesure l’importance de son rôle, notamment auprès des jeunes générations.

"La célébrité a toujours été compliquée, et je pense que c’est pour ça que j’ai toujours cherché à la mettre à distance. Je sais que c’est un moment très important de ma vie, un moment où j’inspire beaucoup de personnes. Mais cela passera, n’est-ce pas ?"

Et le pilote de conclure avec une projection presque apaisée vers l’avenir : "Demain, j’espère être moins connu dans le monde et avoir une vie plus calme."