Vowles : les deux arrêts ont créé une course ’inappropriée’ pour la F1

James Vowles aurait aimé que Williams F1 réalise sa double entrée dans les points sans recourir à des stratégies de blocage des rivaux d’Alex Albon et Carlos Sainz, qui ont terminé neuvième et dixième du Grand Prix de Monaco.

"C’est formidable de repartir avec des points avec les deux pilotes et c’est formidable de voir Alex et Carlos réaliser un travail d’équipe aussi solide pour y parvenir" a déclaré le directeur de l’équipe, qui déplore néanmoins les tactiques utilisées pour y parvenir.

"Mais nous devons revoir le règlement pour Monaco, car ce genre de course me semble inapproprié et je veux que nous nous concentrions sur la performance et le mérite, et nous n’y sommes pas encore tout à fait."

Williams enchaîne les bons résultats et cela devrait se poursuivre en Espagne ce week-end : "En vue de Barcelone, continuons sur cette lancée. Cela fait trois courses consécutives avec une double entrée dans les points et il y a encore de nombreuses opportunités qui s’offrent à nous."