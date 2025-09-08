Pourquoi les constructeurs de F1 sont favorables au V8 mais l’ont refusé
Le développement des V6 de 2026 va continuer plusieurs années
En marge du Grand Prix d’Italie, la FIA a annulé une réunion prévue avec la F1 et les constructeurs en vue d’adopter les moteurs V8 avant la fin de la décennie, car des marques s’y sont opposés. En effet, Audi et Cadillac vont arriver comme nouveaux motoristes et se sont engagés à développer un V6 qu’ils ne veulent pas immédiatement remettre dans les cartons.
Toto Wolff (à gauche sur la photo), le directeur de Mercedes F1, révèle qu’un accord avait été trouvé pour repasser au V8 dans les prochaines années, mais que la manière dont cela se déroulerait a poussé les constructeurs à répondre par la négative.
"Nous partageons tous le même objectif : disposer des meilleures réglementations possibles, spectaculaires, afin d’attirer l’intérêt des fans" a déclaré Wolff. "Au final, le V8 était le meilleur compromis et c’était un moteur atmosphérique à haut régime avec un système de récupération d’énergie qui reste un facteur de différenciation en termes de performances."
"Et tout cela est tout à fait compatible avec un carburant durable. La plupart des constructeurs ont déclaré ’nous ne voulons pas mener un programme à double coût, car cela signifierait que nous devrions développer un nouveau moteur en deux ans. Nous ne voulions pas cela’."
Et l’Autrichien de confirmer que les discussions vont bon train entre les équipes et les autorités : "Il s’agit maintenant de dialoguer avec Mohammed Ben Sulayem et Stefano Domenicali. Quelles sont leurs attentes ?"
"Il faut ensuite réunir tous les constructeurs et tous les motoristes autour d’une table et leur demander ’que faisons-nous maintenant ?’ Mais je dirais qu’il y a une convergence d’intérêts. Les discussions que nous avons actuellement sont vraiment constructives. Elles sont très équilibrées et rationnelles."
Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, explique que les visions peuvent s’aligner, mais que rien ne sera décidé de manière précipitée : "Nous discutons parce que ce n’est pas un choix facile. Nous pouvons trouver assez rapidement un projet commun, mais nous ne sommes pas pressés de prendre une décision aujourd’hui ou demain."
"Demain, à l’usine, tout le monde se concentrera sur 2026. Nous avons quelques points sur lesquels nous pouvons trouver un accord entre tous les motoristes, la FIA et la Formule 1. Je pense que c’est dans l’intérêt de la F1. Il est logique de discuter et de trouver ce type d’accord."
Jonathan Wheatley, directeur de l’écurie Sauber, qui deviendra Audi l’année prochaine, a réitéré la position de la marque allemande à son arrivée dans la discipline : "Fondamentalement, Audi a basé son entrée en Formule 1 sur trois piliers."
"L’un était un moteur hautement efficace, un autre était une technologie hybride avancée et des carburants durables. Je ne pense pas que notre position ait changé à ce sujet. Pour autant que je sache, nous allons rester sur cette position pendant très longtemps."
