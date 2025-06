Vowles est convaincu qu’Hamilton finira par être dans le rythme chez Ferrari

James Vowles, directeur de l’équipe Williams F1, n’a « aucun doute » sur le fait que Lewis Hamilton surmontera bientôt ses difficultés d’adaptation chez Ferrari.

Le septuple champion du monde a connu dix premières manches difficiles avec Ferrari depuis son transfert de chez Mercedes cet hiver.

Ferrari a été moins rapide que ses rivales, mais Hamilton a également eu du mal à maîtriser la SF-25 et a été largement surpassé par son coéquipier Charles Leclerc.

Hamilton a signé la pole position et la victoire lors du sprint en Chine et a également terminé dans le top 3 de la course courte de Miami, mais n’a jamais terminé plus haut que cinquième lors d’un Grand Prix, tandis que Leclerc compte trois podiums.

Mais les qualifications d’hier ont apporté un premier rayon de soleil depuis bien longtemps à Hamilton, avec la 4e place sur la grille en Autriche.

Interrogé sur une éventuelle surprise face à la difficulté d’adaptation d’Hamilton chez Ferrari, Vowles, qui a étroitement collaboré avec le Britannique de 40 ans lors de leurs passages respectifs chez Mercedes, a déclaré aux médias : "Non, pas de surprise."

"Lewis cible certains éléments dont il a besoin dans une voiture : il doit en ressentir la performance, et cela lui donne confiance, sur laquelle il peut ensuite s’appuyer."

"Je vois bien qu’il n’a pas encore tout à fait ce niveau, mais je suis convaincu qu’il sera dans le rythme. On voit bien qu’il est parfois en confiance, lui et Charles sont très proches ces derniers temps."

"Miami est un bon exemple : il poussait Charles et le devançait. Il n’est simplement pas toujours au top, week-end après week-end."

"On le voit aussi chez nous avec Carlos [Sainz] ou tous ceux qui s’adaptent à ces voitures et évoluent : il y a tellement de choses à maîtriser et à apprendre. Tout est possible, tout est une question d’adaptation."