Bortoleto signe sa première Q3 en F1, Hülkenberg bon dernier !

Superbe performance de Gabriel Bortoleto aujourd’hui en Autriche avec la 8e place en qualifications.

Le Brésilien a été dans le coup tout le week-end et a donc confirmé quand le chrono comptait, ce dont il est évidemment ravi.

"Je suis très content, première Q3 de ma carrière sur un endroit spécial comme le Red Bull Ring, une piste que j’ai toujours aimée. J’avais terminé deuxième en F3 en me battant pour la victoire, j’avais gagné en F2, et même dans les catégories avant, ça a toujours été un endroit spécial, et c’es génial de signer une Q3 ici."

Avec ce résultat, le pilote Sauber F1 se place sur la 4e ligne, à côté de Max Verstappen et devant Kimi Antonelli.

"Je pense que ce sera difficile face à Max, il a eu le drapeau jaune dans son tour et il aurait pu être troisième ou quatrième car il fait souvent des miracles et il a été malchanceux. Kimi fait un bon travail, on verra en rythme de course mais je pense que je peux me battre contre lui car on a été proches tout le week-end."

Grosse désillusion par contre pour Nico Hülkenberg, 20e et dernier. Une erreur de pilotage lui coûte cher sur son dernier tour rapide en Q1.

"J’ai fait un blocage de roue au virage 4 quand ça comptait, une erreur idiote de ma part qui ne devrait pas arriver en qualifications, donc c’est frustrant."

"Je pense que nous avons une bonne voiture pour la course, on aurait dû se qualifier plus haut. On va étudier toutes les options stratégiques pour remonter, faire une belle course et revenir."