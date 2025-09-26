Vowles : Albon ne comprenait pas à quel point il est doué

James Vowles a révélé comment il a réussi à optimiser les performances d’Alex Albon depuis son arrivée à la tête de Williams F1. Le directeur de l’équipe de Grove connaissait Albon à l’époque où il était proche de George Russell et Lando Norris, avant d’aller chez Red Bull.

Et il a été étonné de voir un pilote bien moins en confiance après son passage dans l’équipe de Milton Keynes aux côtés de Max Verstappen, mais a réussi à lui redonner de la solidité et explique comment.

"Commençons par Alex. Je le connais depuis 2016. Il était avec moi chez Mercedes, puis il est parti chez Red Bull, mais je le connais depuis qu’il est beaucoup plus jeune. Lui, Lando et George ont grandi ensemble, ce qui est une jolie petite histoire. On peut les voir dans le paddock, tous collés les uns aux autres" a déclaré Vowles.

"Ce que je savais de lui à l’époque : il était extrêmement rapide, manquait parfois de confiance en lui et ne comprenait pas à quel point il était doué, je pense."

"Et quand je l’ai rencontré en 2023, il manquait de confiance en lui. Je pense qu’il a eu beaucoup de mal à s’adapter au système Red Bull, et son année chez Williams ne l’avait pas forcément aidé."

"Mon rôle dans tout cela est de créer un bouclier autour de lui, de lui faire comprendre qu’il est sacrément doué. C’est l’un des meilleurs pilotes de ce sport. Je serai à ses côtés et je lui donnerai un socle qui lui permettra de s’épanouir."

Vowles ne veut pas s’attribuer la réussite d’Albon, et souligne le talent naturel du pilote : "Il a le talent inné, mais ce que j’ai fait, j’espère, c’est vraiment l’aider à grandir en tant qu’individu afin qu’il ait la confiance nécessaire pour donner le meilleur de lui-même chaque week-end, ce que vous pouvez constater cette année."

"Et pour être clair, ce sont eux qui font le travail difficile. Mon rôle consiste simplement à les guider légèrement de l’extérieur pour m’assurer qu’ils sont bons. Il en va de même lorsqu’ils connaissent un week-end difficile."

"Ils connaîtront forcément des week-ends difficiles. Mon travail consiste à m’assurer qu’ils ne perdent pas le contrôle. Ils sont là. Ils savent comment mettre cela de côté. C’est fait. C’est terminé. Voici comment nous avançons ensemble en même temps."

Sainz a décroché son premier podium pour Williams lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, un résultat auquel il ne s’attendait pas lors de sa première année avec l’écurie.

"Avec Carlos, c’est exactement la même chose, sauf qu’il est très doué pour ça. Il est en colère contre lui-même ou contre l’équipe le lundi suivant. Et il a raison de l’être. Le mardi, il appelle et essaie de comprendre comment nous pouvons améliorer ces performances."

"Nous devions régler cela, voici ce que je vais faire pour changer, et mon rôle est d’être une caisse de résonance et d’être là pour mettre en œuvre efficacement les mesures qui sont tout simplement logiques pour nous tous, donc c’est un travail facile avec ces deux-là."