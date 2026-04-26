Norris dévoile les personnes clés de sa carrière en F1

Champion du monde en titre, Lando Norris a pris le temps de revenir sur les figures clés qui ont façonné sa trajectoire, tant sur le plan personnel que sportif. Une introspection qui éclaire le parcours du pilote de McLaren, passé en quelques années du fond de grille au sommet de la Formule 1.

Arrivé en F1 en 2019 avec l’écurie de Woking, Norris n’a jamais quitté McLaren, participant activement à sa renaissance jusqu’aux titres constructeurs de 2024 et 2025, avant de décrocher lui-même sa première couronne mondiale.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, McLaren a demandé à son pilote de nommer quatre figures clés de sa carrière. Et sans surprise, la première personne citée par Norris est son père, véritable déclencheur de sa carrière.

"Le numéro un, c’est mon père. Il avait cette passion pour la course quand il était enfant. En grandissant, il n’a pas vraiment pu la vivre. Mais il a travaillé dur et a donné à mon frère et à moi l’opportunité de courir. Il m’a permis de vivre mon rêve."

"Je me souviens jouer à la PlayStation avec mon père quand j’avais trois ou quatre ans, à Gran Turismo. C’est là que tout a vraiment commencé."

Avant même de rêver de monoplaces, Norris s’est passionné pour les deux-roues, trouvant son inspiration chez Valentino Rossi. Une influence qui témoigne d’un parcours moins linéaire qu’il n’y paraît pour un futur champion de Formule 1. C’est sa 2e figure clé.

"Valentino Rossi, quelqu’un que j’admirais quand j’étais enfant. J’étais plus attiré par les motos que par les voitures à l’époque."

Dans un registre plus professionnel, Norris met en avant Zak Brown, figure incontournable de la reconstruction de McLaren.

"Zak est quelqu’un avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Je ne pense pas que vous trouverez quelqu’un qui travaille autant que lui."

Et d’ajouter, avec une pointe d’humour : "Si vous passez une journée avec lui, vous pourrez lui parler cinq minutes ! Le reste du temps, il est en appels, réunions, emails, messages..."

"Ce n’est pas seulement quelqu’un de sympa avec qui passer du temps ou jouer au golf, mais aussi quelqu’un d’incroyable sur le plan business, avec beaucoup de succès."

Enfin, le pilote britannique souligne l’importance de l’autre patron chez McLaren, celui plus spécifiquement chargé de l’équipe F1, Andrea Stella, présent depuis ses débuts dans l’équipe.

"C’est quelqu’un avec qui je travaille depuis que j’ai rejoint McLaren, après son passage chez Ferrari."

"Il faut vraiment le rencontrer et discuter personnellement avec lui pour comprendre de quoi il est capable."

"Il l’a prouvé avec ce qu’il a accompli avec l’équipe ces dernières années, surtout lors des deux ou trois dernières."

"C’est quelqu’un qui vous ouvre toujours les yeux sur des choses auxquelles vous n’auriez jamais pensé, qui vous apporte de nouvelles idées et vous pousse à repenser beaucoup de choses."