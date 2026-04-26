Newey et l’obsession du détail : le cas du ’recalé’ Hülkenberg

La quête de performance absolue en Formule 1 pousse parfois les ingénieurs à des considérations extrêmes. Une anecdote révélée par Damon Hill illustre parfaitement cette obsession du détail chez Adrian Newey, qui aurait jugé Nico Hülkenberg "trop imposant du haut du corps" pour l’une de ses monoplaces.

Considéré comme l’un des plus grands concepteurs de l’histoire de la discipline, Adrian Newey s’est illustré chez Williams, McLaren et Red Bull avec des monoplaces titrées. Désormais engagé dans le projet ambitieux d’Aston Martin, l’ingénieur britannique reste fidèle à sa philosophie : chaque détail compte.

Invité du podcast The Undercut, Damon Hill, ancien pilote ayant collaboré avec Newey chez Williams, a partagé une discussion marquante avec le designer au sujet de Nico Hülkenberg.

"Si l’on pouvait concevoir des pilotes, Newey serait parfait aussi," explique Hill.

"Je me souviens qu’il me parlait de Nico Hülkenberg. Il m’a dit : ’Qu’est-ce que tu penses de Hülkenberg ?’ Je lui ai répondu : ’Il est plutôt bon’. Et il m’a dit : ’Le problème, c’est qu’il est trop grand du haut du corps’."

Du haut de ses 1,84 m, Hülkenberg fait effectivement partie des pilotes les plus grands de la grille. Mais selon Newey, c’est surtout la proportion de son buste qui pose problème dans l’intégration au châssis.

Hill détaille la logique derrière cette remarque : "Autrement dit, il prenait en compte l’effet de la morphologie du pilote sur le châssis, au point que cela pouvait compenser négativement ce qu’il apportait en tant que pilote."

"Désolé Nico, mais il n’y avait rien à faire pour le convaincre. Recalé ! À part couper un bras, peut-être !"

"C’était vraiment important pour Newey. Chaque petit détail est calculé. Tout poids supplémentaire au-dessus de la ligne centrale de la voiture est néfaste."

Un choix déterminant chez Red Bull

Cette exigence extrême s’inscrit dans un contexte bien réel. Nico Hülkenberg a été sérieusement envisagé pour un baquet chez Red Bull en 2021, comme l’a récemment confirmé Helmut Marko. Finalement, l’écurie a opté pour Sergio Pérez pour épauler Max Verstappen. La victoire du Mexicain au Grand Prix de Sakhir 2020, sa première en Formule 1, a fait pencher la balance en sa faveur.

À cette époque, Newey travaillait sur la RB16B, la monoplace qui permettra à Verstappen de décrocher son premier titre mondial en 2021. Et il aurait mis son véto quant au recrutement de l’Allemand pour les raisons évoquées ci-dessus.

De son côté, Nico Hülkenberg a poursuivi son parcours de manière plus sinueuse. Réserviste chez Aston Martin en 2021, il effectue deux remplacements en 2022 avant de revenir à plein temps avec Haas en 2023. Il rejoint ensuite Sauber en 2025, participant à la transition vers le projet Audi en Formule 1.

C’est d’ailleurs avec cette équipe qu’il décroche enfin son premier podium, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, au terme de son 239e départ en F1, une attente record.