L’ascension de Kimi Antonelli jusqu’au titre de champion du monde de Formule 1 a été fulgurante, puisque le pilote Mercedes F1 y est parvenu dans sa deuxième saison. Avant cela, il a été champion en F4, en FRECA, et a rejoint la F2 directement grâce aux efforts conjoints de la firme à l’étoile mais aussi de l’équipe PREMA, dirigée par René Rosin, qui l’a accompagné dès le début de sa carrière.

Rosin, désormais directeur d’équipe des jeunes écuries LN4 FUSION de Lando Norris en Formule 2 et Formule 3, a vite connu l’Italien en karting, et il a sauté sur l’occasion de faire courir son compatriote dès qu’il a eu 15 ans, l’âge minimum pour les pilotes de Formule 4.

"C’était à la mi-2021, et nous étions à Silverstone pour le Grand Prix, et nous avons finalisé l’accord avec Gwen [Lagrue, alors responsable des jeunes pilotes Mercedes]" raconte Rosin au site officiel de la F1.

"Nous avons finalisé l’accord pour faire les trois dernières manches du championnat d’Italie de Formule 4, et l’année suivante aussi, je m’en souviens très bien, sur le parking de Silverstone ! Je poussais vraiment pour cet accord, avec Gwen, parce que, tout d’abord, c’était l’occasion de retravailler avec Mercedes."

"D’un autre côté, avoir un autre pilote italien, en 2020 nous avions Gabriele Minì avec nous en Formule 4, Kimi arrivait du karting en tant que le nouveau très, très bon, et avoir un pilote italien, très rapide comme ça, je me suis dit ’je ne peux pas laisser passer cette opportunité’, surtout en étant une équipe italienne."

"Il a fait la première course à Spielberg, puis nous avons eu une autre course [au Mugello], puis Monza la dernière, mais déjà à partir de là, on pouvait comprendre son potentiel et son attitude, il a été immédiatement rapide dès le début."

Sans surprise, Antonelli a vite fait forte impression sur Rosin et son équipe. La première saison complète du pilote en monoplaces fut la Formule 4 italienne en 2022, qu’il a dominée, et il a également remporté la version allemande en simultané, malgré une manche manquée.

"Il a dû apprendre quelques leçons, parce qu’en arrivant en Formule 4, il a 15 ans, et tout est d’un niveau différent. Mais Kimi a immédiatement montré ses capacités. Il a été immédiatement rapide dès le début. Il a toujours été le pilote qui pousse tout le monde à la limite."

"Déjà dès les premières années en Formule 4, et en Formule Régionale, ainsi qu’en Formule 2, il était capable de faire travailler l’équipe autour de lui, c’était quelqu’un qui guidait l’équipe. Il poussait vers l’avant. C’était vraiment le pilote dont vous attendez qu’il soit un leader, le pilote dont vous attendez qu’il soit un champion."

Antonelli a enchaîné avec un autre titre en 2023, en Formule Régionale ou FRECA, malgré un début difficile, mais il a vite été au niveau : "Honnêtement, c’était immédiat ! À chaque fois. Mais le premier week-end a été un peu difficile parce que nous avons eu des problèmes techniques, non liés à lui ou à l’équipe, qui ont affecté le week-end à Imola."

"Mais après cela, même s’il avait beaucoup de retard aux points parce que lors des deux premières manches il manquait de puissance, le moteur coupait, honnêtement, il a tout rattrapé et il a fait des courses comme celle qu’il a faite à Zandvoort sous la pluie, c’était un chef-d’œuvre."

Cette course à Zandvoort dont parle Rosin a vu Antonelli remonter de la huitième place à la victoire, tournant sept dixièmes plus vite que quiconque et s’imposant avec 12 secondes d’avance.

C’est ce qui a poussé ses mentors à faire passer Antonelli directement de la FRECA à la Formule 2, en sautant la Formule 3, avec des résultats mitigés. Des complications sont venues de la nouvelle monoplace de Formule 2, que PREMA a eu du mal à maîtriser pleinement, tandis qu’à d’autres moments l’inexpérience d’Antonelli s’est fait sentir.

"Le fait est qu’il est arrivé en Formule 4 et qu’il gagnait tout, il est arrivé en Formule Régionale et il gagnait tout. Nous sommes arrivés en Formule 2 et nous ne gagnions pas tout. C’était beaucoup plus difficile. Le saut était un grand saut."

"Nous n’étions pas au mieux de notre forme, nous n’avions pas la meilleure voiture à ce moment-là. Mais il a été capable de s’adapter à la situation et si nous n’étions pas en mesure de faire premier ou deuxième, il attaquait toujours pour en tirer le maximum."

"Il y a des pilotes qui, quand les choses ne vont pas bien, abandonnent tout simplement, commencent à briser la relation avec l’équipe, tournent le dos et commencent à dire du mal des ingénieurs, des mécaniciens, de l’équipe et ainsi de suite. Non, il était toujours là à essayer de pousser, à essayer d’en tirer le meilleur parti."

"Bien sûr, sa route était très bien tracée par Mercedes. Au début, quand on m’a dit ’faisons la Formule 2 avec Kimi’ et que j’ai dit ’waouh, sommes-nous sûrs ?’, c’est une grande marche, et puis d’un autre côté, ils m’ont donné les raisons, ils m’ont donné le plan et cela faisait partie de ce processus."

Antonelli a tout de même décroché la sixième place du championnat, avec deux victoires, s’imposant avec aisance sous la pluie à Silverstone, avant un triomphe contre toute attente en Hongrie malgré une stratégie moins bonne, et Rosin est convaincu que les difficultés ont aidé le pilote.

"Je suis personnellement convaincu que la Formule 2 a joué un grand rôle dans l’apprentissage formateur de Kimi. Il a pu obtenir des résultats mémorables, il en est ressorti avec des leçons apprises, et en apprenant qu’on ne peut pas tout le temps tout gagner."

"Bien sûr que je veux gagner. Je suis là pour gagner. Je suis là pour donner le meilleur à mes pilotes, ce n’est pas toujours possible, mais dans ces moments-là aussi on apprend beaucoup. Il a appris à utiliser les moments difficiles à son propre avantage. Et cela fait aussi partie de l’apprentissage."

Rosin a aussi dû aider Antonelli à rester concentré sur son travail en fin de saison, après que Mercedes a confirmé qu’il remplacerait Hamilton en 2025, et alors que la F1 devenait son objectif clair en carrière.

"Il était en Formule 2, nous devions penser uniquement à la Formule 2. Nous n’avons pas besoin de penser à autre chose qu’à ce que nous faisons à ce moment-là. Bien sûr, parfois c’était possible, d’autres fois ce n’était pas possible, mais c’était l’objectif."

Rosin a pu être témoin de l’évolution d’Antonelli non seulement en tant que pilote mais aussi en tant que personne, et surtout en tant que fan de sport automobile, puisqu’il est toujours aussi passionné.

"C’est quelqu’un qui, s’il a un week-end de libre, c’est lui qui va aller voir l’équipe de son père courir en GT italien, ou qui va aller voir un essai en karting. En 2022, j’étais au Mans, pour les 24 Heures, je m’en souviens comme si c’était hier."

"Il m’a appelé et m’a dit ’René, j’arrive’. J’ai dit ’qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi tu viens ici ?’ Et en gros, il est venu voir les 24 Heures tout seul. Nous parlons de quelqu’un qui mange vraiment du matin au soir du pain et du sport automobile, il ne se nourrit de rien d’autre que de pain et de sport automobile !"

"Et honnêtement, c’est un gamin normal. Encore maintenant, même avec tous les moments qu’il a vécus, et il est très célèbre maintenant en Italie et ainsi de suite, mais bon, vous voyez qu’il reste toujours le même gamin, le même pilote que nous avons toujours vu ces dernières années."

"Bien sûr, il est plus mûr, il n’a pas autant de temps libre, mais même maintenant, même s’il n’a pas beaucoup de temps libre, peut-être pas immédiatement, mais une heure plus tard, deux heures plus tard, il répond au message."