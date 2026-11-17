George Russell ne compte pas remettre en question son approche de la saison 2026, malgré sa défaite dans la lutte pour le titre mondial face à son équipier Kimi Antonelli. Alors que le jeune Italien a été sacré champion du monde au Grand Prix de Mexico après avoir construit une avance considérable au championnat, le Britannique reconnaît une année décevante, marquée par des problèmes de fiabilité et des difficultés à exploiter pleinement sa Mercedes. Mais à 28 ans, Russell assure avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour réussir et estime que les particularités des nouvelles monoplaces ont rendu certains problèmes impossibles à anticiper.

George Russell avait entamé la saison 2026 de la meilleure des manières, en remportant le Grand Prix d’Australie au volant d’une Mercedes qui s’est rapidement imposée comme la référence du plateau.

Mais la suite du championnat n’a pas répondu à ses attentes. Si le Britannique a ajouté deux autres victoires à son palmarès, son équipier Kimi Antonelli a progressivement pris l’ascendant, jusqu’à décrocher son premier titre mondial au Mexique au début du mois de novembre.

Avec neuf victoires contre trois pour Russell, l’Italien a largement dominé le bilan des succès au sein de l’écurie allemande.

Le Britannique a également dû composer avec plusieurs problèmes de fiabilité, même si ses difficultés ne se résument pas à ces incidents techniques. Sur de nombreux week-ends, il n’a tout simplement pas réussi à égaler le niveau de performance affiché par Antonelli.

Désormais privé de toute possibilité de remporter le championnat, Russell doit se concentrer sur un autre objectif : terminer deuxième du classement des pilotes.

Une position actuellement occupée par Max Verstappen, que le pilote Mercedes tentera de dépasser lors des trois dernières manches de la saison.

Russell assure qu’il n’aurait rien changé à sa préparation

Interrogé sur les enseignements de cette campagne et sur ce qu’il aurait éventuellement pu faire différemment, George Russell a refusé de considérer que son approche initiale avait été mauvaise.

Le Britannique estime avoir préparé la saison aussi sérieusement que possible avec Mercedes, mais souligne que certains problèmes ne peuvent être identifiés qu’une fois les voitures engagées en compétition.

"Je ne pense pas, non. On ne peut pas prévoir les problèmes auxquels on va être confronté tant qu’on ne les a pas rencontrés."

Russell rappelle notamment que sa préparation hivernale lui avait permis de démarrer le championnat sur une note particulièrement positive, avec une victoire dès la première course.

"J’ai effectué une excellente préparation avec l’équipe, ce qui m’a aidé à remporter la première course de la saison. Quand nous disposons de si peu d’essais et de si peu de temps de roulage avec les voitures, nous apprenons pendant les courses."

Des problèmes difficiles à identifier et à corriger

Pour George Russell, l’une des principales difficultés de sa saison a été le temps nécessaire pour comprendre les problèmes rencontrés avec sa Mercedes.

Le pilote explique qu’un comportement problématique ne peut pas toujours être analysé après une seule course.

"On comprend quel est le problème et il faut lui laisser une, deux ou trois courses pour voir si une tendance constante se dégage."

"Puis il faut prendre le temps d’essayer de comprendre : ’Comment puis-je résoudre ce problème ?’ Et ensuite, nous n’avons pas de séances d’essais pour tester toutes ces nouvelles choses."

"Il faut utiliser les courses pour essayer toutes ces nouvelles choses et parvenir à être à l’aise avec les changements."

Trois victoires contre neuf pour Antonelli

Malgré ses difficultés, George Russell a remporté trois Grands Prix depuis le début de l’année. Un bilan qui témoigne de sa capacité à rester compétitif au volant de la Mercedes W17, mais qui demeure nettement inférieur à celui de Kimi Antonelli.

Le jeune Italien s’est imposé à neuf reprises et a construit une avance suffisamment importante pour décrocher le titre mondial dès Mexico. Pour Russell, cette différence représente une déception d’autant plus importante qu’il évoluait dans une équipe capable de jouer régulièrement la victoire.

"Je ne suis pas satisfait de la manière dont la saison s’est déroulée, mais quand je regarde en arrière, je n’ai aucun regret."

"Je me suis préparé autant que possible, plus que n’importe qui d’autre, je pense. J’ai su rebondir après les moments difficiles."

"J’ai travaillé aussi dur que possible pour comprendre quels étaient les problèmes et essayer de les résoudre, et cela nous a conduits jusqu’à la situation actuelle. C’est le sport, on ne peut pas gagner tous les ans."