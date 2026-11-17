Kimi Antonelli pourrait-il devenir plus populaire que Michael Schumacher auprès des supporters italiens de Formule 1 ? Pour Toto Wolff, la réponse ne fait aucun doute. Après le sacre historique de son jeune pilote au Grand Prix de Mexico, le directeur de Mercedes estime que le nouveau champion du monde, âgé de seulement 20 ans, a réussi à conquérir le cœur des tifosi malgré son appartenance à une écurie rivale de Ferrari. Une situation que Wolff juge particulièrement révélatrice de l’engouement suscité par Antonelli dans son pays, au point d’imaginer que sa popularité puisse un jour dépasser celle de la légende allemande, pourtant indissociable des plus grandes années de la Scuderia.

Toto Wolff n’a jamais hésité à afficher de grandes ambitions pour Kimi Antonelli, mais sa dernière déclaration concernant la popularité du jeune Italien risque de faire réagir les supporters de Ferrari.

Dans un entretien accordé au quotidien allemand BILD après le titre mondial décroché par Antonelli à Mexico, le patron de Mercedes s’est exprimé sur la notoriété grandissante de son pilote.

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Antonelli est devenu l’une des figures majeures du sport automobile italien, même s’il défend les couleurs de Mercedes plutôt que celles de Ferrari.

Interrogé sur la possibilité de voir son protégé devenir plus populaire en Italie que Michael Schumacher, Wolff a répondu sans la moindre hésitation.

"Absolument ! Il est italien."

Une réponse particulièrement affirmative lorsqu’on connaît la place occupée par Schumacher dans l’histoire de Ferrari et dans le cœur des tifosi.

Pendant des décennies, Michael Schumacher a bénéficié d’un statut exceptionnel auprès des supporters italiens. L’Allemand reste associé à l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire de la Scuderia, avec cinq titres mondiaux consécutifs remportés sous les couleurs de Ferrari entre 2000 et 2004.

Cette domination avait contribué à faire de Schumacher une véritable idole en Italie, malgré sa nationalité allemande. Pour de nombreux tifosi, le septuple champion du monde demeure ainsi une référence presque intouchable, tant son nom reste lié aux succès de Maranello.

La situation de Kimi Antonelli est pourtant très différente. Contrairement à Schumacher, le jeune Italien ne pilote pas pour Ferrari, mais pour Mercedes, l’une des principales rivales historiques de la Scuderia en Formule 1.

Son titre mondial remporté en 2026 n’a donc pas été obtenu au volant d’une monoplace rouge, ce qui pourrait théoriquement limiter son attrait auprès d’un public italien traditionnellement très attaché à son constructeur national.

Toto Wolff estime néanmoins que cette distinction n’empêche plus les supporters de Ferrari de s’identifier à Antonelli. Pour le directeur de Mercedes, le succès de son pilote repose autant sur ses performances sportives que sur sa personnalité.

"Oui, mais ce que Kimi a réussi à accomplir grâce à son naturel et à ses succès, c’est que l’Italie continue évidemment de vibrer pour son équipe nationale, Ferrari, mais qu’elle a également ouvert son cœur et son âme à ce petit Italien", a expliqué Wolff.

Antonelli serait ainsi parvenu à dépasser les rivalités entre constructeurs pour fédérer une partie du public autour de sa personnalité et de ses résultats.

Une situation d’autant plus remarquable que Mercedes a longtemps été perçue comme l’un des principaux adversaires de Ferrari dans la lutte pour les titres mondiaux.

Pour illustrer son analyse, Toto Wolff est revenu sur l’atmosphère observée lors du Grand Prix d’Italie 2026, disputé à Monza. Le circuit italien constitue traditionnellement le rendez-vous le plus emblématique des tifosi, qui s’y rassemblent en nombre pour soutenir Ferrari.

Les tribunes sont habituellement dominées par le rouge de la Scuderia, tandis que les succès des autres équipes y suscitent rarement le même enthousiasme. Mais Wolff affirme avoir constaté cette année une évolution notable dans l’attitude du public envers Mercedes, grâce à la présence d’Antonelli.

Selon lui, certains supporters ont même commencé à afficher simultanément leur attachement à Ferrari et leur soutien au jeune pilote italien.

"Les tifosi portent désormais le maillot Ferrari avec une casquette Mercedes", a affirmé le directeur de l’écurie allemande.

"Monza en a été l’exemple parfait. Les spectateurs étaient évidemment tristes qu’aucune des deux voitures rouges ne termine à la première place, mais ils étaient heureux que Kimi, l’un des leurs, se retrouve tout en haut du podium."

Antonelli peut-il réellement dépasser Schumacher ?

La comparaison établie par Toto Wolff reste particulièrement ambitieuse compte tenu de l’héritage laissé par Michael Schumacher chez Ferrari.

L’Allemand a contribué à transformer la Scuderia en une équipe dominante au début des années 2000, remportant cinq championnats du monde consécutifs et inscrivant durablement son nom dans l’histoire du constructeur italien.

Antonelli, de son côté, n’en est encore qu’au début de sa carrière en Formule 1, même s’il a déjà réussi l’exploit de devenir champion du monde à 20 ans.

Sa nationalité italienne représente évidemment un facteur important dans sa popularité, mais son statut de pilote Mercedes le place dans une situation différente de celle qu’avait connue Schumacher.

Wolff estime cependant que cette particularité pourrait justement renforcer l’ampleur de son succès auprès du public.

En parvenant à séduire les tifosi sans porter les couleurs de Ferrari, Antonelli démontrerait selon lui une capacité rare à dépasser les appartenances traditionnelles des supporters.

Le directeur de Mercedes ne doute donc pas que son jeune champion puisse, à terme, devenir une figure encore plus populaire que Schumacher en Italie.

Une affirmation qui relève pour l’instant de sa conviction personnelle, mais qui témoigne de l’enthousiasme suscité par le premier titre mondial d’Antonelli.

Après son sacre au Mexique et l’accueil reçu à Monza, le jeune Italien semble en tout cas avoir trouvé une place particulière dans le cœur des passionnés de son pays.

Reste à savoir si cette popularité continuera de grandir au fil des saisons, au point de rivaliser avec l’héritage exceptionnel laissé par Michael Schumacher chez Ferrari.