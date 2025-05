Sauber est prête à saisir des opportunités de points à Monaco

Sauber se rend à Monte-Carlo pour la huitième manche du Championnat du monde de Formule 1 2025 : le Grand Prix de Monaco. Deuxième étape du triple programme européen, cette course est le joyau du calendrier, où précision et concentration sont essentielles.

Monaco est l’un des circuits les plus extrêmes du calendrier, avec ses rues étroites qui ne laissent aucune place à l’erreur. Une bonne performance en qualifications est absolument cruciale pour obtenir un bon résultat en course. Pour ajouter au dynamisme du week-end, la course de cette année met les équipes au défi de travailler avec une stratégie à deux arrêts obligatoires.

"Monaco captive toujours le monde par son atmosphère et l’histoire de ce circuit emblématique. Cette année, l’héritage sera modernisé, avec deux arrêts aux stands obligatoires instaurés pour la première fois sur cette course. Les données et la prise de décision seront donc plus importantes que jamais," commente Jonathan Wheatley, Directeur de l’équipe.

"Monaco est un défi, sur la piste comme en dehors : les rues étroites et les virages serrés n’offrent pratiquement aucune marge d’erreur, ce qui rend la course encore plus gratifiante lorsque tout se déroule comme prévu. Après Imola, nous avons passé la semaine à analyser attentivement les données et les décisions prises pendant la course. Je pense que nous n’avons pas donné le meilleur de nous-mêmes aux deux pilotes lorsque les opportunités se sont présentées et, comme toujours, nous allons saisir toutes les occasions de nous améliorer."

Nico Hülkenberg considère "Monaco comme une course unique en son genre et sans aucun doute l’une de mes préférées."

"Se réveiller dans son lit et aller sur le circuit avec son scooter est un plaisir pour moi. La course elle-même est très exigeante et repose sur la précision, et il sera intéressant de voir l’impact des deux arrêts obligatoires sur la course de dimanche. Nous voulons tirer le meilleur parti d’une course propre et bien menée à Imola. Bien sûr, il nous reste encore du travail et nous allons continuer à travailler pour améliorer notre package afin de pouvoir nous battre régulièrement pour les points."

Gabriel Bortoleto découvrira lui la Principauté au volant d’une F1, bien plus large qu’une Formule 2.

"C’est formidable de courir à Monaco. L’ambiance, l’histoire et le défi rendent ce week-end véritablement emblématique. Le circuit me paraitra encore plus petit cette année !"

"L’équipe a travaillé dur en coulisses pour se préparer, et je suis de retour à Hinwil pour faire du simulateur après Imola. Le week-end dernier ne s’est pas déroulé exactement comme je l’espérais, mais il y a encore des points positifs à exploiter, notamment en termes de rythme. Je suis impatient d’être de retour en piste, d’aborder chaque virage et de donner le meilleur de moi-même."