Villeneuve attaque un Nico Rosberg qui ’n’avait pas la passion de la course’

La décision de Nico Rosberg de prendre sa retraite directement après avoir battu son coéquipier chez Mercedes F1, Lewis Hamilton, pour le titre en 2016 a prouvé qu’il n’avait "aucune passion pour la course".

C’est l’avis très tranché de Jacques Villeneuve, consultant dans le paddock pour Canal+ mais aussi pour Sky F1, qui embauche aussi Rosberg de temps en temps sur les Grands Prix.

Rosberg a remporté le championnat du monde lors d’une finale haletante à Abu Dhabi en 2016, suivant les traces de son père et du champion Keke en 1982.

Ce triomphe a permis aux Rosberg de devenir seulement le deuxième duo père-fils de l’histoire de la F1 à être sacré champion du monde, après Graham et Damon Hill.

Rosberg a créé la surprise en annonçant sa retraite de la F1 cinq jours plus tard, quelques heures seulement avant de recevoir le trophée de champion du monde lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la FIA.

Mercedes a recruté Valtteri Bottas pour remplacer Rosberg, ce qui n’a pas empêché Hamilton de remporter quatre titres consécutifs à partir de 2017, égalant ainsi le record de sept titres de champion du monde détenu par Michael Schumacher en 2020.

Villeneuve a affirmé que la décision de Rosberg de se retirer plutôt que de défendre son titre prouvait son manque de passion pour la course.

"Rosberg ? Dès sa victoire, on voyait qu’il était complètement épuisé. Il a gagné mentalement contre Hamilton parce qu’il a joué le jeu. Il a joué le jeu politique."

"Il était rapide cette saison-là face à Lewis, mais Lewis n’a rien vu venir, donc on n’a pas vu le meilleur Lewis. Et dès sa victoire, il a jeté sa serviette et dit ’stop’. On voyait donc qu’il n’avait aucune passion pour la course."

"Et chaque fois que je le vois, il me dit que la course ne lui manque pas. Il s’en fiche complètement."

"Tout ce qu’il voulait, c’était gagner un championnat comme son père, puis passer à autre chose. C’était étrange."

"Il a réussi à gagner un championnat, mais il n’en voulait pas plus. Il ne voulait plus tenir un volant."

Villeneuve a ensuite admis avoir du mal à comprendre la vision d’un pilote comme Rosberg, qualifiant sa décision d’arrêter "d’un peu triste".

"J’ai du mal avec ça, parce qu’on se demande : ’Pourquoi as-tu couru, au fait ? Pourquoi as-tu couru si tu n’avais jamais eu la passion ?’ Et ce qui est triste, c’est que même sans cette passion, on peut quand même, de temps en temps, avoir un vainqueur."

"Cela va à l’encontre de mon instinct, des fondements de la course. Mais c’est arrivé. Il y a eu quelques pilotes qui ont abandonné leur carrière après avoir remporté le titre. Mais souvent, c’est seulement après avoir gagné qu’on se rend compte : ’Pourquoi faisais-tu ça ?’ Et puis on se dit : ’En fait, je n’aime pas trop la course. Je n’aime pas passer toute ma vie sur la route, etc’."

"Mieux vaut s’arrêter là, mais c’est un peu triste."