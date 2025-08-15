Combien Hamilton rapportera à Ferrari malgré ses résultats actuels

La première moitié de saison de Lewis Hamilton en rouge a été une déception sportive, mais un succès commercial pour Ferrari.

Le septuple champion du monde de 40 ans a clairement sous-performé jusqu’à présent en 2025, avec seulement une victoire en course sprint en Chine pour récompenser ses efforts.

Ses récentes remarques sur sa mauvaise forme en Hongrie a relancé les spéculations sur la retraite ou ses clauses contractuelles.

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a récemment déclaré : "Je ne suis pas sûr que recruter Lewis ait été la bonne décision. Lewis est évidemment talentueux, mais il a un côté politique, ce qui est typique de Ferrari et de lui. Alors les deux ensemble, ça peut être explosif si ça continue de mal se passer" (à lire ici).

Au bilan financier, cependant, Hamilton a été une « bonne affaire » pour Ferrari.

Au premier semestre 2025, le bénéfice net du groupe Ferrari a progressé de 9 % pour atteindre 837 millions d’euros, les revenus de la F1 passant de 313 millions à 396 millions d’euros, stimulés par de nouveaux partenariats, une augmentation de 30 à 40 millions d’euros des primes Liberty Media suite à l’amélioration du classement de l’équipe en 2024, et ce que les analystes estiment être une augmentation annuelle de 50 millions d’euros des revenus de sponsoring directement liée à l’arrivée d’Hamilton.

Giovanni Palazzi, président de StageUp, spécialiste de l’évaluation des sponsors, explique : "L’augmentation des ventes de produits dérivés et des revenus de sponsoring s’explique par l’attrait d’Hamilton, car il n’est pas seulement un pilote, mais une légende vivante du sport."

"Son image transcende la Formule 1 et s’adresse à un public mondial, faisant le lien entre le sport, la mode et la culture pop. Ce charisme mondial, associé à la légende du Cheval Cabré, a créé une combinaison irrésistible pour les fans et les marques."

L’impact commercial total d’Hamilton s’élèvera à environ 70 millions d’euros cette année, soit bien plus que son salaire estimé à 40 millions d’euros hors primes de résultats. Mais, pour l’instant, presque aucune prime n’a été déclenchée...