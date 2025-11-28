Vettel révèle ce qu’il trouve ’effrayant’ chez Verstappen

Sebastian Vettel est impressionné par Max Verstappen, et notamment par les progrès qu’accomplit encore le pilote néerlandais en F1. Celui qui a couru pendant 15 ans en Formule 1 et conseille aujourd’hui Lando Norris dans la course au titre a pu observer Verstappen.

La solidité mentale du pilote Red Bull, ainsi que sa propension à ne pas commettre de fautes de pilotage, sont parmi les choses que salue Vettel, et notamment la manière dont celui qui a remporté sa 69e victoire à Las Vegas parvient à gérer la pression.

"Je pense que ce qui est effrayant, c’est qu’il s’améliore. Nous savons qu’il est bon, mais il continue de progresser, il a toujours soif de victoire et il est toujours prêt à apprendre" a déclaré Vettel dans le podcast de la F1, Beyond the Grid.

"Je pense qu’il travaille très dur en coulisses, et c’est ce qui le rend si fort. Et bien sûr, il a en plus beaucoup de talent. Mais même s’il est l’un des pilotes les plus talentueux du plateau, je pense qu’au final, ce qui le rend si fort, c’est toujours une combinaison de plusieurs facteurs, mais l’ingrédient clé, c’est sa tête."

"Dans les situations importantes, il garde la tête froide, il ne commet presque jamais d’erreur, il est performant quand il le faut et il ressent la pression, comme nous tous, je ne pense pas qu’il soit possible de ne pas ressentir la pression, mais il est capable de trouver un espace dans son esprit où il peut mettre cela de côté et se concentrer sur ce qui compte."

La différence de pression entre Verstappen et les pilotes McLaren vient évidemment du fait d’avoir déjà été champion du monde. Selon l’Allemand, qui a remporté quatre titres consécutifs, le fait d’y parvenir une fois enlève une pression.

"Oui, parce qu’il a remporté le championnat. Je veux dire, peu de gens ont remporté autant de championnats, mais j’ai eu la chance d’en remporter quelques-uns. Je pense que le plus grand soulagement pour moi est venu avec le premier"

"C’est comme la première victoire, c’est comme se dire ’waouh, je peux le faire’, et puis évidemment, après cette première victoire, il est plus clair que jamais que tu veux remporter un championnat."

"Il n’a pas besoin de se prouver qu’il peut remporter un championnat, et dans la position où il se trouve actuellement, en pleine course, c’est plutôt ’OK, je dois juste tout faire parfaitement’, et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis."

Vettel a abordé les difficultés de Lewis Hamilton chez Ferrari, et ayant lui-même couru au sein de la Scuderia, il a compris les difficultés que rencontre le Britannique. Il lui a toutefois donné un conseil pour s’intégrer encore mieux.

"Lewis faisait partie d’une équipe britannique, et chaque équipe est très différente. Il a longtemps couru pour Mercedes, puis il est passé chez Ferrari, ce qui représente un changement radical."

"Comme le cœur et la culture de l’équipe sont italiens, la langue est l’anglais, donc il comprend tout le monde dans l’équipe, mais il y a aussi des employés qu’il ne comprend pas parce qu’ils ne parlent pas anglais ou ne le parlent pas très bien, et si vous ne parlez pas très bien, pouvez-vous vraiment connaître les gens et comprendre la culture ?"

"C’est une erreur cruciale que j’ai commise. J’ai appris l’italien, j’ai pris des cours, je m’en sortais et je comprenais, mais je n’étais pas parfait. J’aurais vraiment dû étudier davantage l’italien et passer plus de temps en Italie pour mieux comprendre la culture, car la culture, ce sont les gens."

"J’ai dit à Lewis, avant qu’il ne prenne la décision de changer d’équipe, ’le seul conseil que je peux te donner, le meilleur conseil que je peux te donner, c’est d’apprendre la langue, et de l’apprendre vraiment, vraiment bien’.

"Pour apprendre une langue, il faut s’exposer à elle, commencer à parler aux gens quand on est dans le pays, s’exposer à la culture, et le reste suivra. En course automobile, quand on parle de réglages, on pourrait dire que ce n’est pas pertinent, mais dans une perspective plus large, il est très important de comprendre la culture et l’esprit."