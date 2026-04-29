Alpine F1 se relance à Miami : objectif points malgré les inconnues

Comme ses 10 équipes rivales, Alpine F1 fait son retour en piste à l’occasion du Grand Prix de Miami après plusieurs semaines d’activité intense en dehors des circuits.

Pierre Gasly et Franco Colapinto ont mis à profit la pause après le Grand Prix du Japon fin mars pour travailler intensivement au développement de l’Alpine A526 au sein de l’usine d’Enstone tout en récupérant après une présaison extrêmement dense.

L’équipe se concentre désormais sur la reprise des hostilités à Miami. L’Autodrome international de Miami accueille le deuxième week-end Sprint de la saison et s’est imposé comme l’un des rendez-vous caractéristiques de la Formule 1 moderne. Tracé autour du Hard Rock Stadium, le circuit combine des enchaînements rapides, de longues lignes droites et des portions urbaines plus étroites. Les Essais Libres uniques seront rallongés pour atteindre une heure et demie. Cette séance constituera l’unique occasion pour les pilotes de prendre leurs marques sur cette piste avec la nouvelle génération de monoplaces avant les Qualifications Sprint prévues vendredi après-midi, qui détermineront la grille du Sprint programmé samedi.

"Je suis vraiment impatient de retrouver la compétition. Le Japon paraît déjà si loin et je suis prêt à reprendre le volant en espérant poursuivre la dynamique affichée à Suzuka en termes de compétitivité," déclare Gasly.

"C’était vraiment ressourçant de rester un peu au même endroit, sans le stress des déplacements incessants. J’ai pu partager des moments avec ma famille et mes amis, ce qui est génial puisque nous avons d’habitude très peu de temps pour cela en pleine saison. J’ai même eu l’occasion d’aller au stade, le football étant l’une de mes passions. Je me suis rendu à Paris pour assister à un match de Ligue des Champions avant de visiter Liverpool pour découvrir Anfield."

"Maintenant, je me reconcentre sur la course et je suis déterminé à donner mon maximum à Miami. Ce sera très intéressant d’observer les évolutions des uns et des autres. Bien sûr, nous voulons reprendre là où nous nous sommes arrêtés au Japon, c’est-à-dire être bien placés dans la lutte pour la Q3 et les points. Je sais que l’équipe a travaillé très dur à Enstone pour apporter davantage de performance à la voiture et il me tarde de retrouver l’A526."

"Ce week-end est une manche Sprint, donc il faudra maximiser nos uniques Essais Libres et exécuter parfaitement chaque séance ensuite. Nous voulons des points en fin de compte, et ce sera naturellement notre objectif."

Colapinto a lui connu une trêve particulièrement riche en émotions. Après une journée de tournage à Silverstone, l’Argentin a pris la direction de Buenos Aires pour une démonstration dans son pays natal. Devant 600 000 compatriotes passionnés, il a effectué plusieurs passages à haute vitesse et des donuts au volant de l’E20 victorieuse en 2012. Cet événement l’a vu devenir le premier Argentin à piloter une Formule 1 dans les rues de la ville et la ferveur de la foule a rendu ce moment encore plus marquant.

"Après cette longue pause depuis Suzuka, c’est un véritable plaisir de se préparer pour une nouvelle semaine de course, surtout à un endroit aussi unique que Miami !" confie Colapinto.

"Avec l’équipe, nous avons accompli un travail précieux au simulateur, fait une journée de tournage productive à Silverstone avec l’A526 et, bien sûr, vécu une démonstration incroyable à Buenos Aires. J’ai toujours du mal à réaliser à quel point c’était spécial de piloter une Formule 1 dans mon pays. Le soutien des fans était fantastique et c’était magnifique de pouvoir leur offrir cela."

"Toute mon attention est désormais tournée vers Miami et le Sprint qui nous attend. Les Essais Libres prolongés vendredi seront très utiles pour comprendre notre voiture avant un week-end très intense. Je n’ai encore jamais couru à Miami, donc cette session sera cruciale pour que je puisse découvrir le circuit avant les Qualifications Sprint et la suite du programme. J’ai hâte de relever le défi et de reprendre la compétition ! Comme toujours, notre but sera de faire le meilleur travail possible et d’obtenir un nouveau résultat dans les points dès la reprise."

Ce retour sur le continent américain marque également celui de la livrée spéciale du sponsor de Colapinto, Mercado Libre, arborée lors de trois épreuves en 2025. La poignée de main emblématique de Mercado Libre réapparaîtra sur le capot moteur et l’aileron arrière de l’A526, dont les touches distinctives de jaune feront écho au Sunshine State.

Steve Nielsen, directeur général de l’équipe, est aussi prêt pour cette reprise côté piste. Car à l’usine, personne n’a chômé !

"En Formule 1, il est très inhabituel d’avoir une pause d’un mois. Cela dit, ces dernières semaines ont été extraordinairement intenses pour l’équipe en vue de la reprise à Miami. Nous avons été compétitifs en marquant des points sur chaque rendez-vous de ce début de saison 2026, et nous comptons bien en faire de même sur chaque manche du calendrier."

"Nous savons que nos concurrents ont travaillé d’arrache-pied sur des évolutions, donc il sera intéressant d’observer les différences lorsque nous nous retrouverons en piste vendredi. Et soyez assurés que nous avons également consacré beaucoup de temps à analyser les forces et faiblesses de notre package tout en œuvrant sans relâche à l’introduction de certains éléments ce week-end pour rester dans la bataille pour les points."

"Les pilotes sont venus se préparer à l’usine, et c’était formidable de voir Franco rentrer à Buenos Aires pour une démonstration spectaculaire au volant d’une de nos anciennes monoplaces. Je suis convaincu que cela l’a revigoré et donné la motivation pour être performant dès la reprise. Pierre s’est lui aussi préparé de manière intense et il est plus déterminé que jamais à reprendre sur sa lancée pour prolonger sa belle série entamée depuis le début de saison."

"Nous disposerons de trente minutes d’essais supplémentaires vendredi avant de basculer dans le rythme soutenu d’un week-end Sprint. Nous devons être prêts et opérationnels immédiatement. Nous avons hâte d’être à Miami pour donner le maximum."