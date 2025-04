Vettel décrit 2025 comme ’une année décisive’ pour Verstappen

Sebastian Vettel pense que Max Verstappen et Red Bull doivent rester soudés pour surmonter les difficultés rencontrées cette année. Malgré le fait que la domination des champions en titre semble s’achever, le quadruple champion du monde titré entre 2010 et 2013 pense que rien n’est perdu pour eux à long terme.

"Je pense que c’est le moment où l’on se lie vraiment. C’est le moment, après tant d’années, où vous êtes si proches les uns des autres" a déclaré Vettel à Sky F1. "Certaines personnes sont parties et d’autres sont arrivées."

"Mais que vous gagniez ou non des championnats, cela se produit de toute façon, c’est la nature même de la F1. Mais c’est maintenant que vous vous serrez les coudes et que vous avez la possibilité de rebondir."

Vettel est impressionné par la progression de Verstappen avec l’expérience, mais il pense que c’est une saison charnière pour le Néerlandais : "Max a un talent incroyable, il a beaucoup mûri ces deux dernières années. Je pense que la façon dont il construit ses courses aujourd’hui est différente de celle du passé. Il est beaucoup plus intelligent."

"La progression qu’il a faite, ce n’est pas le temps au tour ou la performance totale. C’est plus la constance, la fiabilité qui fait qu’il est là à chaque fois. Le temps qu’il prend parfois pour faire le mouvement, en attendant le bon moment. Il voit la course devant lui, les opportunités qui s’offrent à lui."

"S’il n’a pas l’occasion de le faire, il revient à l’agressivité. Il a une très bonne maîtrise de lui-même et c’est ce qui fait de lui le plus fort en ce moment sur la grille. Le mélange de ces deux éléments, l’agressivité et l’expérience, avec la vitesse naturelle, c’est génial à regarder et c’est évidemment une année décisive pour lui."