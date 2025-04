Verstappen va-t-il aller chez Ferrari et pousser Hamilton à la retraite ?

Un candidat surprise pour s’attacher les services de Max Verstappen pour 2026 a émergé.

Le week-end dernier en Arabie saoudite Fernando Alonso a cité trois principaux candidats en cas de départ du champion du monde en titre de son équipe, Red Bull.

"Les équipes évoquées sont Mercedes, Aston Martin et Ferrari," affirme-t-il.

Et George Russell a également confirmé que la rumeur Ferrari pour Verstappen avait une certaine dose de véracité !

Charles Leclerc étant le pilote Ferrari solidement établi et le plus en forme, l’arrivée de Verstappen nécessiterait presque certainement la retraite de Lewis Hamilton après une seule saison en rouge.

Ralf Schumacher, le frère cadet de Michael, le pilote Ferrari le plus titré de l’histoire, pense qu’il est tout à fait possible qu’Hamilton se retire.

"Il ne maîtrise tout simplement pas la voiture. On parle beaucoup des soucis de Lando Norris, mais c’est pire avec Lewis."

"Il est vraiment au plus bas. Évidemment, pour une raison ou une autre, ça ne marche pas."

"Je sais par expérience que si les choses continuent comme ça, ce n’est plus amusant. Puis il se réveillera un matin et se dira : ’Pourquoi est-ce que je m’inflige ça ? Je ne m’amuse plus et je gêne mon équipe’."

Si le point de vue de Schumacher peut paraître radical, l’Allemand pense qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un septuple champion du monde en mauvaise forme pourrait résilier son contrat avant terme.

Imaginant la conversation d’Hamilton avec lui-même, Schumacher a déclaré : "Je veux vivre ma vie maintenant, j’ai 40 ans, je suis tellement riche."

"Ce que Ferrari et Hamilton avaient prévu est un projet colossal, mais pour l’instant, il est loin de Leclerc. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait aussi extrême."

"Lewis semble désespéré et confus, tant dans ses propos que dans son langage corporel. J’espère qu’il changera les choses, mais je crains qu’il ne raccroche son casque avant la fin de son contrat."

Si Hamilton prend sa retraite, Max Verstappen est sans doute le candidat idéal pour le remplacer. Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, partage l’avis de Schumacher concernant le pilote britannique.

"Hamilton semble effectivement désespéré. Mais je pense qu’il attend 2026, espérant que Ferrari décrochera non seulement le jackpot avec cette voiture, mais aussi qu’elle sera plus adaptée à son style."

Enfin, l’ancien pilote de F1 Marc Surer pense qu’il est possible que Ferrari pousse également Hamilton vers la sortie.

"Que Hamilton décide de prendre sa retraite est une chose. Mais à un moment donné, les ventes de produits dérivés n’auront plus d’importance pour Ferrari, faute de succès."

"Ferrari demandera alors à Lewis s’il souhaite prendre sa retraite, notamment parce qu’ils savent qu’un certain Max Verstappen pourrait être sur le marché."

Hamilton a fait remarquer qu’il avait eu besoin d’une « transplantation de cerveau » pour mieux appréhender la Ferrari SF-25, après s’être qualifié à cinq dixièmes de seconde de Leclerc à Djeddah.

L’ancien pilote Mercedes F1 a reconnu que ses derniers résultats avec Ferrari n’étaient pas à la hauteur des attentes collectives avant le début de la saison.

"Je dois continuer à respirer profondément et me pousser. Je sais que les fans ne sont pas contents. Je suis sûr que l’équipe ne l’est pas non plus. Je sais que les dirigeants ne sont pas contents. Et je ne suis pas satisfait de mes résultats."