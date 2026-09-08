Vettel a retrouvé le goût de la F1 à Monza : ’je sais à quel point cela me manque’

Retiré des grilles de départ depuis la fin de la saison 2022, Sebastian Vettel n’avait plus piloté une Formule 1 depuis plusieurs années. Son passage à Monza, où il a pris le volant de la Ferrari F2002 de Michael Schumacher pendant le week-end du Grand Prix d’Italie, lui a cependant offert un retour particulièrement intense dans le cockpit.

L’expérience a ravivé des sensations que l’Allemand connaît évidemment très bien, mais dont il mesure désormais davantage l’absence.

"Je me suis senti tellement à l’aise dans la voiture et, au fond de moi, je sais à quel point cela me manque," a confié Vettel.

Le quadruple champion du monde a donc retrouvé, au volant de cette monoplace mythique, une partie du plaisir qui l’avait accompagné pendant toute sa carrière. Mais cette émotion ne signifie pas pour autant qu’il envisage de revenir sur sa décision.

À 39 ans, Sebastian Vettel assure en effet que son retrait de la compétition reste la bonne décision. Le plaisir éprouvé à Monza ne suffit pas à lui faire reconsidérer sa situation, même s’il a pu mesurer très concrètement ce qui lui manque depuis son départ.

"Je pense que j’étais prêt à l’époque à tirer un trait sur tout ça, à accepter que le manque persiste de temps à autre, mais je profite de ma vie maintenant," a déclaré l’Allemand.

Son passage dans la F2002 de Schumacher a peut-être réveillé son instinct de pilote mais il ne remet pas en cause les raisons qui l’ont conduit à mettre un terme à sa carrière.

Le contexte de Monza a évidemment renforcé la portée émotionnelle de cette expérience. Vettel pilotait la voiture avec laquelle Schumacher avait remporté le titre mondial 2002, dans un week-end où Ferrari célébrait également les 30 ans des débuts de l’Allemand avec la Scuderia.

Vettel n’entend pas pour autant couper les liens avec la discipline qui a occupé une place centrale dans sa vie.

L’ancien pilote Red Bull et Ferrari laisse toujours ouverte la possibilité d’occuper un autre rôle à l’avenir, sans toutefois préciser lequel.

"Cela dépend de ce que c’est," a-t-il insisté. "Je serai toujours lié à ce sport."

"Une fois qu’on est pilote, on le reste pour la vie. Donc il faudrait un lien clair avec cela. Je ne me vois pas dans un bureau à faire de la promotion ou de l’administratif."

"C’est pourquoi cela dépend un peu de ce que l’avenir nous réserve."