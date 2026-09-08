Des liens entre Räikkönen et Red Bull : un accord gagnant-gagnant

Robin Räikkönen, le fils de Kimi Räikkönen, pourrait bientôt intégrer la filière de jeunes pilotes de Red Bull. Âgé de seulement 11 ans et déjà remarqué pour ses performances en karting, le jeune Finlandais serait sur le point de rejoindre l’académie du constructeur autrichien, selon des informations apparues lors du Grand Prix d’Italie. Pour Jussi Kohtala, spécialiste finlandais du karting, une telle association aurait tout son sens pour les deux parties.

Comme nous vous le rapportions hier, de nouvelles informations concernant l’arrivée de Robin Räikkönen, surnommé "Ace", au sein du Red Bull Junior Team ont émergé à Monza. Le fils du champion du monde 2007, Kimi Räikkönen, devrait intégrer la célèbre filière de Red Bull, avec une annonce officielle qui pourrait intervenir prochainement.

Son très jeune âge pourrait surprendre, mais Jussi Kohtala, ancien pilote de karting aujourd’hui à la tête de Kohtala Sports, estime qu’un tel recrutement n’aurait rien d’inhabituel dans le paysage actuel du sport automobile.

"Le contrat ne serait pas exceptionnel, des pilotes de cet âge sont déjà recrutés depuis le karting."

Selon le Finlandais, les structures de promotion n’attendent effectivement plus nécessairement l’adolescence pour identifier les futurs espoirs susceptibles d’atteindre le plus haut niveau.

"Les meilleurs pilotes sont généralement recrutés entre 11 et 15 ans."

"Les équipes de Formule 1 s’efforcent aujourd’hui de repérer les pilotes talentueux ou ceux avec lesquels une collaboration pourrait être mutuellement bénéfique."

Au-delà du potentiel sportif de Robin, son nom de famille constitue évidemment un élément particulièrement important dans l’équation. Son père, Kimi Räikkönen, reste l’un des pilotes les plus populaires de l’histoire récente de la Formule 1 et le dernier champion du monde finlandais de la discipline.

Pour Kohtala, cette notoriété représente un atout évident pour une éventuelle collaboration avec Red Bull.

"Räikkönen est évidemment un grand nom, et le père comme le fils ont obtenu de très bons résultats en karting."

"Si un tel accord est conclu, cela pourrait être gagnant-gagnant pour les deux parties."