Verstappen veut ’garder les pieds sur terre’ après la victoire de Red Bull

Red Bull arrive à Singapour en tant qu’équipe gagnante en date, et l’objectif sera de prouver, après avoir signé un double podium à Bakou et un succès à Sepang, de confirmer que la RB22 est capable de jouer la victoire à chaque course. Selon Max Verstappen, il est possible de viser un bon résultat à Singapour, même si c’est un des rares circuits qui lui résistent encore, puisqu’il ne s’est jamais imposé dans la Cité-Etat.

Le quadruple champion du monde espère pouvoir viser un très bon résultat sur ce circuit, mais rappelle que dans le cadre d’une course en ville, gagner n’est jamais facile. Et le format Sprint du week-end n’arrangera rien.

"On va essayer, c’est sûr, c’est compliqué sur les circuits urbains, il faut que plusieurs choses se mettent en place. On n’a jamais gagné ici malgré des années de domination, la voiture n’a jamais vraiment pris vie ici" a déclaré Verstappen, oubliant toutefois que Red Bull y a gagné avec Sergio Pérez en 2022.

"Il n’y a pas de garanties, d’autres équipes sont fortes sur les circuits urbains, et chaque piste en ville est très différente. Ce n’est pas comme Bakou, et clairement ce n’est pas du tout comme Monaco, donc on verra comment ça va se passer."

Le Néerlandais refuse de penser que le plus dur est fait ave cette première victoire, mais il ne manque pas de saluer les progrès affichés par l’équipe au fil de la saison en ce début de nouvelle réglementation.

"On a enfin gagné une course, et on doit garder les pieds sur terre et continuer à travailler, car ce ne sera pas toujours comme ça. C’est bien de voir les progrès, et réussir à gagner une course en voyant d’où on partait en début de saison est très bien."

La réussite de Laurent Mekies en tant que directeur valide le changement de philosophie chez Red Bull depuis le départ de Christian Horner, mais Verstappen réfute l’idée que ce soit une preuve d’échec du Britannique.

"Je pense que c’est parfois créé par les médias. J’avais une très bonne relation avec Christian, et j’ai une très bonne relation avec Laurent. Ce sont deux leaders différents, mais qui est le meilleur ? Les deux façons fonctionnent, les deux ont produit des résultats."

"Parfois, il y a des moments où la voiture n’est pas là où on le veut, l’équipe a décidé de faire un changement, et on veut maintenant réussir à retrouver le chemin pour atteindre le sommet à nouveau, d’une manière différente."

Le Néerlandais a révélé comment sa compagne Kelly Piquet a réagi à l’idée qu’il passe un week-end de plus à courir en GT World Challenge, alors même qu’il aura tout juste terminé un triplé de courses exigeantes en Formule 1.

Ce jeudi en marge du GP de Singapour, Verstappen a expliqué que les origines de Kelly Piquet dans une famille profondément impliquée dans le sport automobile lui permettent de comprendre plus facilement sa passion pour la course.

"Je pense que ça aide qu’elle vienne d’une famille qui fait beaucoup de course, vous savez, donc je pense qu’elle peut comprendre beaucoup mieux. On essaie toujours aussi de combiner les choses, donc même si vous courez, vous pouvez peut-être le combiner avec le fait de passer un peu de temps avec la famille, même lors d’un week-end de course comme celui-là."

"Alors on essaie de voir ce qu’on peut faire là-bas. Mais en même temps, elle sait aussi que j’ai besoin de me sentir bien et d’être heureux aussi, des deux côtés. On essaie juste de toujours trouver des compromis de mon côté, de son côté, et d’essayer de passer autant de temps que possible ensemble. Ça ne la dérange pas, je pense qu’elle aime la course. Elle n’est pas contre, donc ça aide."

Hadjar reste positif grâce aux progrès de Red Bull

Isack Hadjar a de son côté expliqué que Red Bull continue à travailler sur la recherche des raisons qui ont mené à sa fin de saison décevante à Sepang, la faute notamment à un problème lié à la batterie, qui a généré un manque de puissance.

"Les analyses sont encore en cours, mais je ne pense pas que ce qui s’est produit en Malaisie doit nous impacter à Singapour" a déclaré le pilote français, qui assure qu’il va continuer à creuser.

"Mais je ne suis pas le type de gars qui passe à autre chose quand une course est terminée. Je veux que tout soit compris, et même si je me concentre sur Singapour maintenant, je serai ravi de revenir sur ce sujet par la suite."

Interrogé sur la première victoire de Red Bull cette saison, le Français est heureux de voir les progrès affichés depuis la première course, et même depuis la partie européenne de la saison.

"On a commencé à Melbourne, j’étais neuf dixièmes derrière Mercedes en troisième place, et on a reculé. A un moment, on était encore plus loin des leaders, et de là, on a réussi à atteindre des résultats moyens corrects."

"Il y a eu une sorte de plateau pendant la saison européenne, et cette dernière évolution nous a en quelque sorte remis en lutte. Et on a aussi Max dans la voiture, ça aide. Mais faire gagner un moteur Red Bull Powertrains, ils font cela depuis moins d’un an et ils ont gagné, c’est impressionnant."