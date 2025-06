Verstappen : ’une course d’attaque et de défense’ pour la 2e place

Max Verstappen espérait aller chercher la victoire au Grand Prix du Canada, mais il a eu affaire à un George Russell très solide devant lui, et dont les pneus ont mieux résisté que ceux de la Red Bull RB21, sur une piste pourtant chaude qui n’est pas censée convenir à Mercedes F1.

"C’était une belle course, même si on a eu des difficultés à gérer les pneus lors des deux premiers relais. On a dû faire une stratégie agressive, et on a mieux géré les gommes lors du dernier relais" a déclaré Verstappen.

"Le rythme était meilleur avec peu de carburant, c’était une course d’attaque et de défense. D’attaque en stratégie et de défense en piste, mais c’était la meilleure course possible pour nous aujourd’hui."

Interrogé sur ses chances de titre, alors que les pilotes McLaren F1 se sont touchés et que Lando Norris a abandonné, le Néerlandais n’y pense pas : "C’est une longue saison, on doit prendre les courses une par une et on verra ce qu’on peut faire. On espère avoir un bon week-end en Autriche."