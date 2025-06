Racing Bulls : Hadjar n’avait ’pas de rythme’ en course

Isack Hadjar a terminé hors des points au Canada et il ne cache pas sa frustration, que ce soit envers le manque de rythme de sa VCARB 02 ou face à la stratégie de son équipe. Le pilote Racing Bulls a dû prendre son mal en patience dans une course où il était impuissant face à ses rivaux.

"On n’avait pas de rythme, on a souffert très tôt, on a eu du graining au bout de 10 tours et on s’est arrêtés trop tard. Je n’ai pas compris pourquoi on s’est arrêté si tard, on a perdu des places et on s’est arrêté juste après avoir perdu des places" a déclaré Hadjar.

"Après, on était dans un train DRS, je sentais que j’étais le plus lent du train et j’ai essayé de me battre comme je pouvais. Après, il y avait les gars en mediums neufs, et c’est une course sans rythme, c’est difficile."

Voir Racing Bulls souffrir pour suivre le top 10 était inattendu, mais son week-end l’avait préparé à cela : "On ne s’y attendait pas, mais depuis le début du week-end je n’étais pas à l’aise avec la voiture. Sur un tour qualif ça le fait, mais sur 70 tours ça ne le fait pas."

Après avoir dû s’élancer de la voie des stands, Liam Lawson a finalement abandonné et confirme que la voiture a eu un problème de refroidissement : "C’est décevant. On savait que la course serait difficile en partant des stands, on a eu un problème de refroidissement et on a dû abandonner."

"Ca a été un week-end très difficile, c’est dommage. On a eu des difficultés spécifiques en qualifs mais le rythme de la voiture était bon. Ce qui est arrivé aujourd’hui est hors de notre contrôle, je vais essayer de repartir de zéro pour la prochaine course."