Verstappen, spécialiste des nouveaux circuits : Madrid peut-il prolonger sa série ?

Après avoir décroché un podium à Monza au terme d’un week-end où Red Bull a maximisé le potentiel de sa monoplace, Max Verstappen aborde désormais une toute autre inconnue avec le Grand Prix d’Espagne à Madrid et il sera encore accompagné par Liam Lawson. Le Madring, nouveau circuit du calendrier, n’a encore jamais été utilisé en compétition par la Formule 1 et imposera aux équipes de construire leurs repères à partir des premières séances d’essais. Red Bull possède pourtant un historique particulièrement favorable en Espagne et Verstappen reste le dernier pilote à s’être imposé lors des deux précédentes découvertes d’un nouveau circuit.

Red Bull Racing compte huit victoires en Grand Prix sur le sol espagnol. Sebastian Vettel s’est notamment imposé à deux reprises à Valence, en 2010 puis en 2011, auxquelles s’ajoutent les six succès de l’écurie à Barcelone.

Max Verstappen possède lui aussi un palmarès particulièrement impressionnant lorsqu’il s’agit de découvrir de nouveaux territoires. Le Néerlandais s’est imposé sur 26 circuits différents au cours de sa carrière en Formule 1, ce qui constitue le deuxième meilleur total de l’histoire, derrière Lewis Hamilton et ses 31 circuits.

Surtout, Verstappen a remporté les deux dernières courses disputées sur un nouveau circuit. Il avait gagné le Grand Prix de Las Vegas en 2023, après avoir déjà triomphé lors de la première visite de la Formule 1 à Miami en 2022.

Un historique qui donne forcément quelques raisons d’être optimiste à Red Bull, même si Verstappen refuse de tirer des conclusions avant d’avoir découvert les caractéristiques réelles du Madring.

Le pilote Red Bull sort d’un Grand Prix d’Italie particulièrement réussi, avec un podium obtenu après avoir exploité au maximum les capacités de sa monoplace.

"C’était un excellent résultat pour nous à Monza et nous avons vraiment maximisé notre performance pour décrocher un podium."

Le Madring constitue toutefois un défi d’une toute autre nature. Après avoir travaillé sur le tracé dans le simulateur, Verstappen estime qu’il pourrait s’agir d’un circuit particulièrement exigeant en termes de pilotage.

"En regardant Madrid cette semaine, il est difficile de savoir comment nous allons être performants là-bas. Nous nous sommes entraînés sur le simulateur et cela semble être un circuit plus difficile que sur la plupart des circuits urbains, notamment parce qu’il y a tellement de virages délicats."

Cette première approche virtuelle ne permettra cependant pas de répondre à toutes les interrogations. Le niveau d’adhérence du nouvel asphalte constituera notamment une donnée essentielle à mesurer une fois les monoplaces en piste.

"Nous devrons évaluer le grip lorsque nous roulerons vendredi, puis construire notre week-end à partir de là."

L’absence de données issues d’une précédente course ou d’essais sur le Madring donnera une importance particulière aux premières heures du week-end. Les équipes devront exploiter chaque tour pour comprendre le comportement de leur monoplace et des pneumatiques.

Verstappen insiste précisément sur cette nécessité d’apprendre rapidement : "Les séances d’essais seront importantes pour tirer autant d’enseignements que possible avant les qualifications."

"Cela dit, c’est un nouveau circuit pour tout le monde et, avec un peu de chance, nous pourrons immédiatement trouver le bon rythme et prendre un bon départ."

Lawson poursuit son intérim

Pour la troisième fois consécutive, Liam Lawson prendra le volant à la place d’Isack Hadjar. Le Néo-Zélandais découvrira lui aussi le Madring uniquement après l’avoir étudié sur simulateur, ce qui rendra la première séance d’essais particulièrement importante.

"Madrid sera un week-end intéressant pour tout le monde. Nous n’avons roulé sur le circuit que dans le simulateur jusqu’à présent, donc la première séance d’essais nous en dira beaucoup sur notre véritable niveau de performance."

Lawson considère lui aussi le tracé comme atypique, avec une attention particulière portée au spectaculaire virage relevé.

"C’est un circuit unique et la Monumental devrait rendre les choses intéressantes."

Le pilote qui officie d’habitude chez Racing Bulls revient par ailleurs sur un Grand Prix d’Italie qui avait commencé de manière particulièrement difficile pour son équipe. Le changement d’unité de puissance avait notamment placé la formation en difficulté dès le début du week-end.

"Monza a été un week-end difficile dès le départ, avec le changement de moteur qui nous a mis en retrait, donc il était difficile de montrer pleinement ce dont nous étions capables."

"Le point positif, c’est que nous avons trouvé un bon rythme à mesure que le week-end avançait, ce qui nous donne de la confiance avant Madrid."