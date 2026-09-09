McLaren F1 apporte des évolutions pour le Madring mais retire son H-Wing

McLaren aborde le Grand Prix de Madrid face à un défi inédit : celui d’un circuit entièrement nouveau, le Madring, qui ne pourra s’appuyer sur aucune donnée issue d’une précédente course. Après 45 ans d’absence de la Formule 1 en Espagne, les premières séances d’essais libres prendront donc une importance particulière pour comprendre le niveau d’adhérence, le comportement des pneus et les caractéristiques réelles de cette piste urbaine.

La Formule 1 retrouve Madrid pour la première fois depuis 1981 et découvre à cette occasion le Madring, un circuit urbain entièrement nouveau qui place les équipes face à un défi particulier. Contrairement aux tracés déjà présents au calendrier, aucune donnée issue d’une précédente course ne permettra à McLaren de comparer ses réglages ou de s’appuyer sur un historique de référence. Chaque tour constituera donc une occasion d’apprendre, ce qui donnera une importance considérable aux premières séances d’essais.

La préparation de l’écurie s’est essentiellement appuyée sur le travail effectué dans le simulateur. Celui-ci a permis à l’équipe de définir une première orientation pour les réglages de la monoplace et de familiariser Lando Norris et Oscar Piastri avec le tracé madrilène.

Mais certaines inconnues ne pourront être levées qu’une fois la MCL40 en piste. Le niveau réel d’adhérence, le comportement des pneus, le déploiement de l’énergie, les possibilités de dépassement ou encore l’évolution de la piste au fil du week-end devront être évalués dans des conditions réelles.

Cette absence de données historiques va donc placer l’accent sur la capacité de McLaren à apprendre rapidement et à adapter ses choix. L’objectif sera notamment de confronter au plus vite les enseignements du simulateur aux données recueillies sur le circuit afin d’affiner les réglages et de comprendre l’évolution du rapport de forces.

L’équipe devra également dérouler son programme d’essais de manière efficace tout en réagissant aux informations qui apparaîtront au fur et à mesure du week-end. Sur un circuit inédit, la vitesse d’adaptation pourrait ainsi jouer un rôle aussi important que la performance intrinsèque des monoplaces.

McLaren profitera par ailleurs de ce rendez-vous pour introduire de légères évolutions aérodynamiques sur la MCL40. En revanche, l’équipe n’utilisera pas le H-Wing apparu à Monza, cet élément n’étant pas retenu pour les caractéristiques du circuit madrilène.

Mark Temple, directeur technique chargé de la performance chez McLaren, souligne justement l’équilibre entre opportunité et risque que représente l’arrivée sur un tracé totalement nouveau.

"Aborder un circuit complètement nouveau à Madrid représente à la fois une immense opportunité et un risque important. Nous disposons de données solides issues des simulations concernant le tracé, le déploiement de l’énergie et les exigences aérodynamiques, mais le plus grand facteur d’incertitude reste le comportement des pneus sur ce nouvel asphalte."

"Comprendre le niveau d’adhérence de la piste et les conditions de sa surface pendant les essais du vendredi sera essentiel pour façonner le reste de notre week-end."

Au-delà des caractéristiques encore inconnues de l’asphalte, Temple décrit un tracé qui devrait mettre les pilotes à rude épreuve. Le Madring alterne notamment des portions lentes exigeant de la précision avec plusieurs virages rapides qui pourraient permettre de différencier les meilleurs.

"Le circuit lui-même est étroit et exige une stabilité exceptionnelle au freinage, notamment dans les virages, ainsi qu’une grande précision sur les vibreurs dans les sections à basse vitesse, auxquels s’ajoutent quelques virages rapides déterminants."

Cette combinaison pourrait rendre la recherche de la limite particulièrement délicate lors des premières séances. Les pilotes devront simultanément comprendre le comportement de leur monoplace, évaluer les limites d’adhérence et apprendre les particularités du tracé.

McLaren entend néanmoins poursuivre à Madrid le travail engagé sur sa monoplace depuis plusieurs courses, avec de nouvelles évolutions destinées à continuer à améliorer progressivement ses performances.

La MCL40 bénéficie ainsi toujours d’améliorations aérodynamiques et mécaniques, avec une approche volontairement progressive. Dans un contexte où les principales équipes se tiennent de très près depuis plusieurs mois, chaque détail pourrait faire la différence.

"Alors que nos améliorations aérodynamiques et mécaniques continues sur la MCL40 nous font progresser étape par étape, les écarts entre les meilleures équipes restent encore très faibles."

"Les nouveaux circuits récompensent les équipes qui s’adaptent le plus rapidement. Notre objectif est de gagner progressivement en confiance et en performance à chaque séance et d’obtenir le meilleur résultat possible lorsque cela comptera dimanche."