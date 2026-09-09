Les accidents de Leclerc commencent à peser lourd sur le budget de Ferrari

Les accidents de Charles Leclerc ont désormais un prix particulièrement élevé pour Ferrari. Selon les estimations, les différents dégâts provoqués par le Monégasque depuis le début de la saison 2026 représenteraient 2 millions de dollars de réparations, faisant de lui le pilote le plus coûteux de la grille dans ce domaine. Son accident du Grand Prix d’Italie à Monza constitue à lui seul le deuxième crash le plus cher de l’année, ajoutant une dimension financière concrète aux difficultés rencontrées par le pilote Ferrari.

Cette série coûteuse a commencé à Miami. Leclerc y avait touché le mur dans le dernier tour, avant de recevoir une pénalité de 20 secondes après l’arrivée, qui l’avait fait rétrograder à la huitième place alors qu’il pouvait prétendre à un résultat nettement plus intéressant.

Le Monégasque avait ensuite accidenté sa Ferrari en Q3 à Monaco, avant de connaître un nouvel incident en fin de course alors qu’il était en lice pour un podium. À Barcelone, un autre accident en qualifications avait précédé son abandon pendant le Grand Prix en raison d’un problème mécanique.

À Monza, c’est cette fois dans les premiers tours de la course que Leclerc a lourdement endommagé sa SF-26.

Une perte de contrôle à plus de 230 km/h enfin expliquée

Leclerc avait perdu le contrôle de sa monoplace à l’accélération dans la Parabolica, traversant le gravier à haute vitesse avant de percuter violemment les barrières de pneus dans un impact mesuré à 60 G. L’accident avait provoqué l’interruption de la course au drapeau rouge dès le troisième tour.

Le pilote Ferrari avait initialement semblé perdre l’arrière de sa monoplace alors qu’il se battait avec Oscar Piastri. Certains avaient ainsi suggéré que l’Australien avait pu toucher le pneu arrière de la Ferrari. Les images de l’accident montrent toutefois clairement une instabilité de l’arrière de la SF-26, laissant penser que Leclerc n’a pas simplement "perdu le contrôle" de sa voiture sans autre facteur.

Les données de la voiture permettent d’aller plus loin dans l’analyse. La télémétrie montre que Leclerc atteignait 233 km/h au moment de l’accident. Il était alors en train d’accélérer à la sortie du virage, mais le décrochage brutal de l’arrière l’a envoyé hors piste avant l’impact contre les protections.

Mais ce n’est pas cette vitesse qui constitue l’élément le plus frappant de la télémétrie. L’élément particulièrement intéressant concerne la position de l’accélérateur, autrement dit le pourcentage d’ouverture de la pédale par rapport à la pleine charge.

Dans les mètres précédant l’accident, Leclerc roulait de manière assez constante à 233 km/h, mais il semble avoir dû lever significativement le pied à deux reprises. Le pourcentage d’accélérateur est ainsi passé deux fois de 100 % à moins de 90 %, la deuxième levée descendant même jusqu’à 83 %.

Les images diffusées par la Formule 1 montrent par ailleurs que Leclerc était toujours devant Piastri à cet instant et qu’il n’était pas directement en train de se battre avec lui dans cette portion précise du circuit.

Le Monégasque devait néanmoins modifier sa trajectoire afin de laisser suffisamment de place à son adversaire. Lorsqu’il est revenu à pleine charge, sa Ferrari n’était donc plus idéalement positionnée et en direction des grilles de drainage des eaux de pluie. Dans le même temps, les pneus arrière se trouvaient déjà à la limite de l’adhérence disponible. C’est apparemment cette combinaison qui a provoqué le décrochage extrêmement brutal de l’arrière de la Ferrari.

Leclerc coûte cinq fois plus cher que Stroll

L’ampleur de la facture de Leclerc apparaît encore plus clairement lorsqu’elle est comparée à celle de Lance Stroll. L’accident du pilote Aston Martin à Monaco cette saison aurait coûté environ 375 000 dollars, soit moins d’un cinquième du total attribué à Leclerc.

Cette comparaison intervient alors même que Stroll a établi un record peu enviable en devenant le premier pilote à connaître 100 éliminations en Q1 et qu’il n’a inscrit aucun point sur l’ensemble de la saison 2026. Malgré cela, il reste le mieux placé dans ce classement très particulier des coûts de réparation des 22 pilotes cette saison.

A noter que son équipier, Lewis Hamilton, est le seul pilote de la grille à avoir parcouru tous les tours de course de la saison 2026. Leclerc, lui, n’a pas atteint le drapeau à damier à trois reprises, même s’il a été classé à Barcelone malgré son abandon.

Sur le plan comptable, l’écart entre les deux équipiers s’est désormais creusé à 36 points. Hamilton compte 76 points de retard sur Kimi Antonelli, leader du championnat, tandis que Leclerc est cinquième à 112 points du pilote Mercedes.

Ferrari accuse par ailleurs un retard de 87 points sur Mercedes au championnat des constructeurs.

Un impact physique et financier après le choc de Monza

Le crash de Monza a également eu un coût physique pour Leclerc. Le pilote a révélé qu’il devrait passer des examens médicaux supplémentaires avant d’être autorisé à courir à Madrid, après avoir momentanément perdu une vision nette de son œil droit à la suite de l’impact à haute vitesse dans la Parabolica.

Leclerc devra encore être examiné par le médecin du circuuit avant de pouvoir être déclaré apte à participer au Grand Prix d’Espagne à Madrid.

Pour Ferrari, les 2 millions de dollars estimés en réparations correspondent à une somme qui aurait pu être consacrée au développement de la monoplace dans le cadre du plafond budgétaire fixé à 215 millions de dollars. Nul doute que ce nouveau crash n’aidera pas la Scuderia pour lancer ses derniers développements de l’année.