Verstappen signe une remontée spectaculaire à Portimão, de la 24e à la 9e place !

Max Verstappen a conclu sa participation à la finale du GT World Challenge Europe à Portimão par une remarquable remontée jusqu’à la neuvième place. Associé à Ben Barnicoat et Chris Lulham au volant de la Mercedes-AMG GT3 n°3 de Verstappen Racing, le quadruple champion du monde de Formule 1 a dû composer avec les conséquences d’une pénalité infligée à son équipage. Alors qu’un podium semblait envisageable à mi-course, un accrochage provoqué par Lulham a bouleversé les ambitions de l’équipe, contraignant Verstappen à repartir de la 24e position pour le dernier relais.

Partie du milieu de la grille après des qualifications difficiles, la Mercedes n°3 de Verstappen Racing avait pourtant réalisé une première moitié de course particulièrement encourageante.

Ben Barnicoat, chargé du premier relais, a livré une prestation solide pour faire progresser la voiture de la 13e à la huitième place. Le Britannique a ensuite transmis le volant à Chris Lulham, qui a immédiatement démontré sa rapidité en remontant jusqu’au sixième rang.

Après une heure et demie de course, l’équipage semblait donc en mesure de se mêler à la lutte pour le podium. Lulham réduisait progressivement son retard sur les voitures de tête, alors que la Mercedes n°17, pilotée par Ralf Aron, occupait la première position.

Mais un incident allait complètement bouleverser la course du Verstappen Racing.

Un accrochage qui coûte cher à Verstappen Racing

Alors que Lulham tentait de revenir sur les concurrents qui le précédaient, la direction de course a déclenché une neutralisation sous régime de Full Course Yellow. Cette neutralisation a ensuite été prolongée par l’intervention de la voiture de sécurité, permettant au peloton de se regrouper.

Au moment de la relance, Lulham se retrouvait en position d’attaquer la Mercedes n°48 pour le gain de la cinquième place. Mais sa première tentative de dépassement s’est mal terminée. Le pilote de la Mercedes n°3 est entré en contact avec la n°48, provoquant le tête-à-queue de cette dernière.

Si la voiture du Verstappen Racing a pu poursuivre sa route sans subir de dégâts importants, l’incident exposait clairement l’équipage à une sanction des commissaires sportifs. Celle-ci n’a pas tardé à tomber : Lulham a écopé d’un passage obligatoire par la voie des stands, une pénalité de type drive-through.

Le Britannique a purgé cette sanction avant la fin de son relais, faisant perdre de nombreuses positions à son équipe. Les espoirs de podium se sont alors envolés, laissant place à un objectif bien différent pour le dernier pilote de l’équipage.

Verstappen reprend la piste à la 24e place

Lorsque Max Verstappen a pris le volant pour le dernier relais, disputé à la tombée de la nuit puis sous l’éclairage du circuit de Portimão, la Mercedes n°3 avait reculé jusqu’à la 24e position.

Le Néerlandais devait désormais tenter de récupérer le maximum de places au cours de la dernière partie de cette course de trois heures. Dès ses premiers tours, Verstappen a affiché un rythme particulièrement compétitif.

Ses chronos étaient comparables à ceux des pilotes qui se battaient aux avant-postes, confirmant le potentiel de la Mercedes malgré les difficultés rencontrées plus tôt dans le week-end. À cet instant, la Mercedes n°17 conservait les commandes de la course avec une avance confortable sur la Porsche n°80.

La Porsche n°2 de Morris Schuring, partie depuis la pole position, avait quant à elle perdu une place et reculé au troisième rang. Pendant ce temps, Verstappen commençait à remonter progressivement dans le classement.

Mais une nouvelle neutralisation allait jouer un rôle important dans la suite de son relais. Alors que Verstappen trouvait son rythme, une nouvelle procédure de Full Course Yellow a été déclenchée.

Cette neutralisation s’est prolongée davantage que prévu, entraînant une nouvelle intervention de la voiture de sécurité. Le peloton s’est ainsi retrouvé regroupé, réduisant considérablement les écarts entre les concurrents. La situation promettait une lutte animée pour les premières places, mais elle offrait également une opportunité intéressante à Verstappen.

Au moment de la relance, le Néerlandais occupait la 19e position. La réduction des écarts lui a permis d’envisager de nouveaux dépassements, alors qu’une remontée dans les dix premiers semblait jusque-là particulièrement difficile. Verstappen a immédiatement exploité cette situation pour poursuivre sa progression.

À quinze minutes de l’arrivée, il avait atteint la 15e place. Il ne se trouvait alors qu’à trois secondes de la Ferrari n°50 d’Arthur Leclerc, qui occupait la dixième position. La proximité des voitures laissait entrevoir une possible entrée dans les points, mais le temps restant était limité. Avec seulement quelques minutes à parcourir, le quadruple champion du monde devait encore gagner plusieurs places pour atteindre le top 10.

Trois positions gagnées d’un coup dans les derniers instants

Alors que la fin de course approchait, Verstappen a continué d’attaquer pour tirer le meilleur parti de sa Mercedes. La bataille au milieu du peloton s’est intensifiée, avec plusieurs voitures regroupées dans un intervalle de quelques secondes. Le Néerlandais a finalement réalisé une manœuvre particulièrement efficace dans les derniers instants, lui permettant de gagner trois positions d’un seul coup.

Cette progression décisive lui a permis de terminer la course à la neuvième place. Un résultat qui constitue une belle limitation des dégâts pour le Verstappen Racing, compte tenu de la pénalité subie et de la 24e position occupée au début du dernier relais.

Sans l’accrochage de Lulham avec la Mercedes n°48, l’équipage aurait pu espérer un résultat nettement supérieur, tant son rythme semblait prometteur à mi-course. La performance de Verstappen a néanmoins permis de sauver une place dans les dix premiers après une course particulièrement mouvementée.

La Mercedes n°17 s’impose devant deux Porsche

Pendant que Verstappen remontait dans le classement, la lutte pour la victoire s’est conclue à l’avantage de la Mercedes n°17. L’équipage de cette voiture a conservé la première place jusqu’au drapeau à damier, malgré les neutralisations qui avaient réduit les écarts en fin de course.

La Porsche n°80 a pris la deuxième place, tandis que la Porsche n°2, partie depuis la pole position avec notamment Morris Schuring, a complété le podium.

Pour Verstappen Racing, cette finale laisse donc un sentiment contrasté. D’un côté, la Mercedes n°3 a démontré qu’elle possédait le rythme nécessaire pour viser un résultat important, avec une progression jusqu’à la sixième place dès la première moitié de course.

De l’autre, l’accrochage de Lulham et la pénalité qui en a découlé ont compromis ses chances de se battre pour le podium. Verstappen aura néanmoins terminé sa participation sur une note positive, grâce à un dernier relais offensif qui lui a permis de remonter quinze positions, de la 24e à la neuvième place.