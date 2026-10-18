Les moteurs F1 de 2027 résoudront-ils tous les problèmes ?

Max Verstappen est loin d’être le seul à critiquer les groupes propulseurs introduits en Formule 1 cette saison. Mario Illien, ingénieur motoriste renommé et cofondateur d’Ilmor, partage les inquiétudes du quadruple champion du monde concernant la place excessive accordée à l’énergie électrique dans la réglementation 2026. Fort de plusieurs décennies d’expérience et de nombreux titres remportés avec ses motorisations, le Suisse estime que cette évolution technologique nuit au spectacle, réduit l’importance du pilotage et rend la discipline inutilement complexe et coûteuse. Il considère même que les modifications envisagées par la FIA pour les prochaines saisons ne suffiront pas à résoudre le problème.

Depuis les premiers essais hivernaux, Max Verstappen n’a jamais caché son opposition à la philosophie des nouveaux groupes propulseurs de Formule 1.

Le pilote Red Bull regrette notamment l’importance prise par la gestion de l’énergie électrique, qui impose aux pilotes d’adapter leur conduite et les empêche d’exploiter constamment le potentiel de leur monoplace.

Une critique qui trouve désormais un écho particulièrement significatif auprès de Mario Illien, l’un des ingénieurs motoristes les plus respectés de l’histoire récente du sport automobile.

Cofondateur d’Ilmor et impliqué pendant de nombreuses années dans le développement des moteurs Mercedes en Formule 1, le Suisse possède une longue expérience des différentes générations de motorisations ayant marqué la discipline.

Et son jugement sur la réglementation actuelle rejoint largement celui de Verstappen.

La réglementation 2026 repose sur une répartition presque équilibrée entre la puissance fournie par le moteur thermique et celle produite par la partie électrique. Si Illien ne remet pas en cause le principe même de l’hybridation, il estime que la proportion retenue est excessive et qu’elle impose des contraintes incompatibles avec ce que devrait être la Formule 1.

"Je pense qu’il y a tout simplement trop de puissance électrique dans ces groupes propulseurs."

"Je pense que le concept hybride est bon, mais pas dans ces proportions. Courir avec autant de puissance électrique ne devrait pas devenir un handicap. De plus, c’est très complexe et très coûteux, et cela ne suscite pas davantage d’enthousiasme chez les supporters."

L’ingénieur suisse pointe notamment les conséquences visibles de la gestion de l’énergie sur les longues lignes droites.

"Ce n’est pas non plus passionnant à la télévision lorsqu’on voit des voitures stagner en vitesse après seulement les deux tiers d’une ligne droite. Le rôle du pilote devient moins important, tandis que les logiciels et la manière de les utiliser prennent désormais davantage d’importance que la course elle-même."

Ces critiques rappellent directement les déclarations particulièrement sévères formulées par Max Verstappen lors des essais de pré-saison organisés à Bahreïn.

Le quadruple champion du monde avait alors expliqué que les nouvelles exigences énergétiques modifiaient profondément les sensations de pilotage.

Il avait notamment comparé la Formule 1 actuelle à une version exacerbée de la Formule E, championnat entièrement électrique dans lequel la gestion de l’énergie joue un rôle central.

"En tant que pilote, les sensations ne ressemblent pas vraiment à celles de la Formule 1. Cela ressemble davantage à une Formule E sous stéroïdes."

"En tant que pur pilote, j’aime rouler à fond, et actuellement, ce n’est pas possible. Il se passe énormément de choses, et beaucoup de ce que vous faites en tant que pilote, notamment vos actions sur les commandes, a un effet considérable sur l’énergie. Pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1."

"Et peut-être qu’il vaudrait mieux piloter en Formule E, non ? Parce que là-bas, tout tourne autour de l’efficacité énergétique et de sa gestion."

Interrogé sur les similitudes entre son analyse et celle de Verstappen, Illien n’a pas cherché à nuancer son propos. Il affirme même avoir anticipé les difficultés de la réglementation actuelle bien avant son entrée en vigueur.

"Oui. J’avais déjà cette opinion avant même que tout cela commence. Il m’était apparu très tôt que les choses allaient évoluer de cette manière."

Face aux difficultés rencontrées avec les nouveaux groupes propulseurs, la F1 travaille sur une modification progressive de la répartition entre puissance thermique et électrique.

Le règlement actuel repose sur une proportion exacte de 52 % de puissance thermique pour 48 % de puissance électrique. L’objectif est de faire évoluer cette répartition à 58 % pour le moteur thermique et 42 % pour la partie électrique dès la saison 2027, avant de passer à 60 % contre 40 % en 2028.

Ces changements viseraient à réduire les contraintes de gestion énergétique qui affectent les performances des monoplaces, notamment sur les circuits comportant de longues lignes droites.

Illien considère que cette évolution irait dans la bonne direction, mais ne pense pas qu’elle permettrait de corriger entièrement les défauts du concept actuel.

Interrogé sur la capacité de ces nouvelles proportions à résoudre les difficultés rencontrées, le motoriste suisse s’est montré particulièrement réservé.

"Cela améliorera un peu les choses, c’est certain. Mais cela ne résoudra pas le problème."

"Je pense que la répartition que nous avions jusqu’à l’année dernière était bonne. Elle fonctionnait."

"Et personne ne la critiquait vraiment à l’époque, parce que c’était une approche raisonnable. Je pense que récupérer l’énergie cinétique est une bonne chose et que c’est utile, y compris pour les voitures de série. Mais ce type de course me manque, tout simplement."