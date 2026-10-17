Pirelli F1 boucle deux jours d’essais à Magny-Cours avec Mercedes... et la pluie

Pirelli poursuit activement la préparation de ses pneumatiques pour la saison 2027 de Formule 1. Le manufacturier italien a organisé deux journées d’essais sur le circuit de Magny-Cours, avec le soutien de Mercedes et de son pilote de réserve Frederik Vesti. Après une première journée consacrée aux pneus intermédiaires sur une piste humide, les ingénieurs ont pu évaluer différentes gommes pour le sec et affiner les conditions de passage d’un type de pneumatique à l’autre. Au total, le Danois a parcouru plus de 1 160 kilomètres au cours de ce programme.

Le circuit de Nevers Magny-Cours a accueilli une nouvelle séance d’essais organisée par Pirelli dans le cadre du développement de sa gamme de pneumatiques pour la saison prochaine. Mercedes a mis à disposition son pilote de réserve Frederik Vesti, chargé d’enchaîner les tours afin de recueillir les données nécessaires aux ingénieurs du manufacturier italien.

Le programme de la semaine prévoyait deux journées de travail distinctes, la première consacrée aux pneumatiques pour piste humide et la seconde aux gommes destinées aux conditions sèches.

Les conditions météorologiques ont permis à Pirelli de respecter ce programme, même si les équipes ont dû composer avec de la pluie et du brouillard.

Première journée : 125 tours pour développer les intermédiaires

La pluie tombée pendant la nuit précédant les essais de mardi a constitué un atout pour le travail prévu lors de la première journée.

Grâce aux précipitations, la piste est restée naturellement humide pendant toute la matinée, permettant à Frederik Vesti de tester différentes solutions de pneus intermédiaires dans des conditions représentatives.

Pirelli a évalué plusieurs prototypes utilisant des mélanges de gomme et des structures différents.

L’objectif principal était d’identifier les solutions capables d’offrir la meilleure montée en température, un paramètre essentiel pour garantir une bonne adhérence dès les premiers tours sur une piste humide.

L’après-midi, le circuit a été maintenu dans des conditions similaires grâce à son système d’arrosage artificiel.

Cette installation a permis de conserver un niveau d’humidité suffisant sur l’asphalte pour poursuivre les comparaisons entre les différents prototypes.

Vesti a bouclé 125 tours au cours de cette première journée, soit une distance totale de 551 kilomètres. Son meilleur chrono a été établi en 1’30"284. Les températures sont restées relativement modérées, avec un maximum de 22 °C pour la piste et de 20 °C dans l’air.

À l’issue de cette première journée, Pirelli prévoyait de poursuivre son programme avec des pneumatiques pour piste sèche. Le manufacturier avait néanmoins conservé une certaine flexibilité : en cas de nouvelles précipitations pendant la nuit ou la journée suivante, les essais auraient pu être réorientés vers les gommes pour conditions humides.

Deuxième journée : les pneus slicks prennent le relais

La seconde journée a finalement permis de travailler sur les pneumatiques pour piste sèche, conformément au programme initial. Frederik Vesti a repris le volant de la Mercedes pour évaluer plusieurs solutions de gommes slicks, avec différents niveaux de dureté.

Ces essais avaient notamment pour objectif de comparer les performances des mélanges et de recueillir des données complémentaires sur leur comportement.

Mais un autre aspect important du programme concernait la détermination du point de transition entre les pneumatiques pour piste humide et ceux destinés au sec.

En confrontant les résultats obtenus lors des deux journées, les ingénieurs de Pirelli ont pu affiner leur compréhension des conditions dans lesquelles il devient préférable de passer d’un type de pneumatique à l’autre.

Cette fenêtre de transition, également appelée crossover, joue un rôle déterminant dans les décisions stratégiques lorsque la piste sèche après une averse.

Le début de la journée a été légèrement retardé par la présence de bancs de brouillard, qui limitaient la visibilité autour du circuit. Une fois les conditions améliorées, les essais se sont déroulés conformément au programme prévu.

Les températures ont été plus élevées que la veille, avec un maximum de 31 °C sur la piste et de 24 °C dans l’air. Vesti a couvert 138 tours, représentant une distance totale de 609 kilomètres. Son meilleur temps a été de 1’15"766, soit un chrono nettement plus rapide que celui de la première journée, disputée sur piste humide.

Au terme de ces deux journées à Magny-Cours, Frederik Vesti a donc effectué un total de 263 tours au volant de la Mercedes. Le pilote de réserve de l’écurie allemande a parcouru 1 160 kilomètres, offrant à Pirelli un volume important de données pour poursuivre le développement de ses pneumatiques 2027.

Ces essais s’inscrivent dans un programme de développement particulièrement dense pour le manufacturier italien.

Au total, Pirelli a prévu 20 journées d’essais réparties sur neuf circuits différents tout au long de la saison.

Certaines séances sont organisées immédiatement après les week-ends de Grand Prix, afin de profiter de la présence des équipes et du matériel sur place.

D’autres, comme cette session de Magny-Cours, prennent la forme de rendez-vous spécifiques, entièrement consacrés au développement des pneumatiques.

L’objectif est de multiplier les conditions de roulage et les configurations de piste pour affiner les caractéristiques des gommes qui seront utilisées en 2027.

Avec des essais réalisés aussi bien sur piste humide que sèche, Pirelli dispose désormais de nouvelles données pour améliorer la montée en température de ses intermédiaires, comparer les mélanges slicks et préciser les fenêtres de transition entre les différentes catégories de pneus.

La contribution de Mercedes et de Frederik Vesti a ainsi permis au manufacturier de mener à bien un programme complet de développement, malgré des conditions météorologiques changeantes sur le circuit français.