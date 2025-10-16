Être prolongé a ’détendu’ Antonelli mais il connait les exigences de Mercedes F1

Andrea Kimi Antonelli a admis avoir eu des doutes quant à son avenir en Formule 1 pendant une phase difficile de sa première saison. L’Italien est arrivé cette année en catégorie reine avec Mercedes F1, mais la partie européenne de la saison a été très compliquée pour lui.

Heureusement, il se sent beaucoup plus en sécurité maintenant qu’il a prolongé son contrat, une annonce effectuée par Mercedes en marge du Grand Prix des Etats-Unis qui se déroule ce week-end à Austin.

"L’équipe a toujours été très claire sur ses projets et sur ce qu’elle voulait faire, donc je n’ai jamais vraiment été inquiet, mais c’est toujours agréable d’avoir une confirmation" a déclaré Antonelli. "Surtout avec tous les hauts et les bas, en particulier la période difficile, certains doutes commencent à s’installer."

"Mais l’équipe m’a toujours beaucoup soutenu et m’a clairement fait savoir qu’elle voulait continuer avec moi l’année prochaine. Je suis vraiment heureux d’avoir maintenant la confirmation que cela a été annoncé. Même si je le savais déjà, cela me détend un peu plus, car je sais maintenant avec certitude que j’ai ma place pour l’année prochaine."

Mercedes se montre très intéressée à l’idée de prolonger l’Italien, mais il sait que la volonté de l’équipe n’est pas suffisante, et qu’il doit être à la hauteur des attentes : "Je ne sais pas, je cours année après année et j’essaie toujours d’obtenir les meilleurs résultats possibles."

"Comme je l’ai déjà dit à l’équipe, ils veulent évidemment continuer à travailler avec moi à l’avenir, et pas seulement l’année prochaine, mais je dois aussi être performant. Leur projet est de continuer avec moi, probablement au-delà de 2026."

"Mais en tant que pilote, je dois être performant et obtenir des résultats, surtout l’année prochaine, car j’aurai une année d’expérience derrière moi et ce sera une nouvelle réglementation pour tout le monde, ce qui représente une énorme opportunité."

"Si nous avons une voiture [performante], il sera très important pour moi de maximiser les résultats et d’être au meilleur de ma forme, surtout si je veux conserver mon siège pour 2027 et au-delà."