Verstappen se contente du podium derrière des Mercedes F1 ’trop rapides’
Il critique la piste qui se désagrégeait au deuxième virage
Max Verstappen a réussi à sauver un podium à Monza au terme d’une intense bataille avec les pilotes Mercedes F1, puis avec les McLaren au fil de la course. Le pilote Red Bull monte sur la boîte pour la cinquième fois de la saison et signe un bon résultat après un week-end difficile, lors duquel il s’est beaucoup plaint de difficultés au volant d’une RB22 capricieuse, et il admet qu’il était impossible pour lui de faire mieux, notamment face aux W17 de Kimi Antonelli et George Russell.
Le quadruple champion du monde a tenté de lutter contre les Mercedes mais il a peiné à exploiter sa voiture au mieux, et il souffrait dans les lignes droites par rapport aux voitures à moteur Mercedes qui l’entouraient.
"Il y a eu de belles batailles, j’ai eu des difficultés avec le déploiement face à plusieurs concurrents, la vitesse de pointe n’était pas mon amie aujourd’hui. J’ai essayé de tenir mais ils étaient un peu trop rapides" a déclaré Verstappen.
La course aurait pu mal se finir pour le Néerlandais, qui a été piégé par une dégradation de la piste au virage 2. Cela l’a bloqué après qu’il est passé un peu trop près de la zone dégradée et il a failli être passé par Oscar Piastri et Lando Norris.
"J’ai voulu rester dans la zone du mode dépassement, mais à un moment je l’ai perdu. J’ai tenté de faire ma propre course mais j’ai eu un moment difficile au virage 2, j’ai glissé dans le gravier provoqué par l’asphalte et j’avais les McLaren derrière moi. Mais je suis heureux d’être sur le podium."
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Red Bull
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