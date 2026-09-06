Antonelli ’n’aurait jamais imaginé’ gagner à Monza, Russell a vite ’su’ que son équipier se battrait pour la victoire

Andrea Kimi Antonelli a signé l’exploit en Italie et fait ce qui est déjà probablement la course de référence de sa jeune carrière en Formule 1. Le pilote Mercedes F1 s’élançait 19e et a triomphé devant son public au Grand Prix d’Italie, en remontant au fil de la course pour aller chercher George Russell dans les derniers tours. Un succès qui s’est construit dès les deux départs, au début d’une course marquée par un drapeau rouge dans les premières minutes.

En deux tours, il était déjà remonté en 12e place, avant que la course ne soit interrompue. Après le deuxième départ, il est rapidement remonté en sixième place, ce qui lui a permis de se glisser dans la lutte pour la victoire, dépassant tour après tour les voitures qui le séparaient de son équipier.

Une voiture de sécurité virtuelle lui a permis de compenser le désavantage de son choix initial de pneus durs, rendu caduque par l’interruption, et il est ensuite remonté pour aller chercher une deuxième fois l’autre Mercedes.

"Merci à tout le monde de m’avoir soutenu. C’est incroyable, je suis tellement heureux. Je n’aurais jamais imaginé être là aujourd’hui mais on a réussi à le faire et je suis très heureux" a déclaré le héros du jour.

"Après le deuxième départ, j’étais là et je savais que je pouvais avoir une chance de gagner. J’ai continué à y croire, surtout quand j’étais derrière George, mais c’était dur de s’échapper devant, car l’aspiration était trop forte."

"Je me suis arrêté et il est resté en piste, il a eu des difficultés avec les pneus en fin de course et j’ai réussi à augmenter le rythme et à aller chercher la victoire."

La bataille entre les deux équipiers a culminé quand Russell s’est défendu et qu’Antonelli a tenté un passage par l’extérieur qui l’a envoyé dans les graviers. Mais après ce passage hors piste apparemment provoqué par une dégradation anormale de l’asphalte dans cette partie de la piste, il a réussi à revenir encore une fois vers le leader.

"C’était assez effrayant, car j’ai pensé que je pouvais faire le virage mais j’ai roulé sur un peu de gravier (la piste se désagrégeait au virage 2, ndlr) et je suis allé tout droit. J’ai cru que j’avais perdu ma chance de gagner mais j’ai pu remonter après."

Interrogé sur les émotions qu’il ressent après sa victoire à domicile, l’Italien est évidemment très ému d’avoir réussi un succès devant son public, ce qui est un des objectifs de carrière pour tous les pilotes.

"C’est une journée incroyable, je n’aurais jamais pu le faire sans mon équipe, sans ma famille. Il reste de nombreuses courses, donc je garde la tête baissée, mais je vais profiter de cette journée."

Pour remettre en perspective la victoire de Kimi Antonelli : il s’agit de la deuxième plus importante remontée victorieuse de l’histoire, après celle de John Watson, parti 22e sur la grille lors du Grand Prix des États-Unis Ouest 1983. Une belle performance pour le pilote de 20 ans.

Le grand perdant du jour se nomme donc George Russell, qui pourra nourrir d’énormes regrets mais qui préfère rester philosophe après avoir été battu par son équipier, ce qui le fait désormais accuser un retard de 66 points au championnat.

"Félicitations à Kimi, un résultat incroyable pour lui, quand j’ai regardé le classement au début et que j’ai vu qu’il était déjà cinquième ou sixième, j’ai su qu’il allait être dans la bataille. Toutes mes félicitations à lui" a déclaré Russell.

"C’était plutôt une bonne course de notre côté, j’ai juste eu des difficultés avec les pneus à la fin car on a fait toute la course avec les pneus durs. Je m’en contente, c’est plus positif que ça l’était avant la pause et c’est ce que je voulais réussir."

Piégé par des pneus trop vieux en fin de course, il comprend que l’équipe l’ait fait rester en piste et qu’Antonelli se soit arrêté, car les deux stratégies semblaient alors viables.

"Je pensais qu’on allait tous les deux rester en piste, j’étais surpris de le voir s’arrêter et je pense honnêtement que c’était un lancer de dés des deux côtés. L’équipe ne savait pas à ce moment quelle stratégie était la meilleure, ça avait du sens de séparer les tactiques, et Kimi avait un bon rythme."