Aston Martin F1 finit en double abandon un week-end peu glorieux à Monza

Les deux pilotes Aston Martin F1 ont dû abandonner prématurément lors du Grand Prix d’Italie, marquant ainsi une fin de week-end douloureuse pour l’écurie. L’AMR26, dotée du moteur Honda, s’est donc montrée aussi peu fiable que performante et cela va nécessairement poser quelques questions urgentes à résoudre avant Madrid dimanche prochain.

Fernando Alonso a été le deuxième pilote à abandonner la course de Monza, après que son équipe lui a ordonné de regagner les stands.

L’Espagnol a quitté la course à mi-épreuve, l’équipe invoquant des dommages suspectés sur la voiture, dont la cause n’a pas encore été révélée.

"Ma course d’aujourd’hui s’est terminée prématurément après que la voiture a subi des dégâts en heurtant un vibreur."

"Nous avons décidé de nous arrêter pour vérifier qu’il n’y avait pas d’autres dommages. Jusque-là, je me battais avec les Cadillac et j’essayais de tirer le meilleur parti de la voiture. Nous nous tournons désormais vers l’Espagne et la semaine prochaine, avec un nouveau circuit pour nous tous."

Quelques instants plus tard, une voiture de sécurité virtuelle a été déployée lorsque son coéquipier Lance Stroll s’est immobilisé au virage n°1. Il a été rapidement poussé derrière les barrières de sécurité, Aston Martin indiquant qu’un problème hydraulique suspecté était à l’origine de son arrêt. Cela a conclu un week-end difficile pour Aston Martin, qui a une fois de plus manqué de rythme tout au long de l’épreuve.

"Nous avons dû retirer la voiture de la course en raison d’un problème hydraulique suspecté, mais nous étions de toute façon en difficulté durant la course. Nous savons que nous manquons de puissance pour le moment, et la journée d’aujourd’hui l’a confirmé. Sur le papier, Madrid semble un peu plus favorable pour nous ; nous concentrons donc désormais nos efforts sur cette échéance."

Pour Mike Krack, directeur de piste de l’équipe, dur de trouver du positif à ce dimanche de Monza.

"La course s’est terminée prématurément pour nos deux voitures aujourd’hui à Monza. Un problème hydraulique a contraint Lance à l’abandon, tandis que Fernando a endommagé sa monoplace en sortant large dans le virage 7."

"Ce circuit ne convenait peut-être pas à notre package, mais nous allons exploiter les données et les enseignements recueillis, tout en espérant être plus compétitifs à Madrid le week-end prochain."