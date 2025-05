Verstappen savait qu’il devait ’attaquer’ pour prendre la tête au départ

Max Verstappen s’est imposé au Grand Prix d’Emilie-Romagne pour la quatrième édition consécutive, puisqu’il est invaincu à Imola depuis 2021 (et que 2023 avait été annulé). Le pilote Red Bull était deuxième au départ et a réussi à dépasser Oscar Piastri malgré un départ moyen.

"Ce n’était pas très bon, j’étais à l’extérieur et je me suis dit que j’allais essayé d’attaquer par l’extérieur et ça a fonctionné. J’ai ensuite tout donné pour tenter de creuser l’écart une fois en tête" raconte Verstappen, qui a ensuite pu gérer sa course.

"La voiture était bonne, j’ai pu faire attention à mes pneus. La voiture était meilleure que vendredi et on était contents. La VSC a été pratique pour l’arrêt, et même en pneus durs notre rythme était bon."

Mais après ce coup de chance avec la voiture de sécurité virtuelle, il a dû surmonter un nouveau rebondissement : "Il y a ensuite eu la voiture de sécurité et on a tous été regroupés, mais à la relance j’ai bien réussi, et on a pu garder cela jusqu’à l’arrivée. La voiture a été très bonne ce week-end, et les arrêts aussi, on a tout fait parfaitement."

Après son test sous le nom de Franz Hermann au Nürburgring au volant d’une Ferrari 296 GT3, Verstappen débute un triplé de courses par une victoire, mais il sait que la situation sera différente la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monaco.

"J’aime piloter, j’aime courir en Formule 1, mais aussi toutes les autres voitures. La semaine prochaine, c’est un circuit très différent, Monaco, c’est très difficile, mais pour l’instant je profite juste."