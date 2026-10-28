Mercedes F1 peut décrocher les deux titres ce week-end au Mexique

Mercedes F1 arrive au Mexique avec la possibilité de remporter les deux titres mondiaux de la saison 2026. Mais si Kimi Antonelli est plus que bien parti avec seulement deux points à marquer pour valider son sacre, l’équipe devra reprendre près de 40 points à Ferrari pour aller chercher sa première couronne des constructeurs depuis 2021.

Antonelli pourrait aussi remporter le championnat s’il ne marque pas de point, et si la victoire revient à un autre pilote que George Russell ou Lewis Hamilton, les seuls pilotes encore en lice pour empêcher l’Italien d’être titré.

Pour que Mercedes remporte sa neuvième couronne des constructeurs à Mexico, elle doit repartir de la course avec une avance de 172 points ou plus sur Ferrari, et donc en reprenant 39 points ou plus à la Scuderia.

Il faut que Mercedes obtienne un doublé lui offrant 43 points, et que Ferrari marque quatre points ou moins. Si Mercedes obtient une première et troisième place (40 points), Ferrari doit alors marquer un seul point voire moins. Autrement dit, la tâche sera ardue, mais le directeur Toto Wolff reste positif avant le week-end.

"Austin a démontré le potentiel que nous avons avec notre dernière mise à jour, mais il a également mis en évidence les domaines dans lesquels nous avons encore du travail à faire" a déclaré l’Autrichien.

"Nous avons ajouté de la performance, mais y accéder de manière constante s’avère plus difficile. George en a particulièrement souffert le week-end dernier et, en tant qu’équipe, notre priorité est de comprendre pourquoi et d’aider à placer la voiture dans une meilleure fenêtre d’exploitation."

"Les championnats se rapprochent, mais notre état d’esprit ne change pas. Penser au résultat ne nous aidera pas à l’atteindre. Nous resterons disciplinés, nous prendrons chaque séance comme elle vient et nous nous concentrerons sur le fait de bien exécuter les fondamentaux."

"Cela inclut Fred, qui prendra le volant de la voiture de George pour les EL1. C’est un membre important de notre équipe et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour fournir des retours précis et utiles à mesure que nous déroulons le programme de vendredi."

George Russell verra en effet sa préparation compromise puisqu’il sera au volant uniquement à partir des EL2. C’est donc Fred Vesti qui roulera aux côtés d’Antonelli en EL1, pour satisfaire le quota de tests des jeunes pilotes.

"Ce week-end, nous aurons Fred qui contribuera à notre développement, il sera au volant de la voiture de George pour les EL1. C’est un aspect très important pour nous car c’est le pont idéal entre notre performance sur piste et notre monde virtuel. Et nous apprécions vraiment le travail et les bonnes contributions qu’il apporte à l’équipe" a déclaré Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes.

Le Mexique rappelle des souvenirs particuliers pour le troisième pilote de l’équipe, qui a effectué son tout premier essai de rookie en EL1 lors du même Grand Prix en 2023, et va retrouver cette piste qu’il apprécie.

"La dernière fois que j’ai piloté, c’était à Budapest, donc beaucoup de choses se sont passées sur cette voiture depuis. J’ai donc hâte de piloter à nouveau la W17" a déclaré le pilote danois avant de parler du circuit lui-même.

"La haute altitude signifie que la voiture n’a pas la même quantité de refroidissement et d’appui que d’habitude. Cela signifie que la voiture semble glissante et n’a pas beaucoup d’adhérence, ce qui rend un circuit déjà exigeant encore plus difficile !"

"C’est souvent décrit comme l’utilisation d’un niveau d’appui digne de Monaco tout en atteignant des vitesses en ligne droite proches de celles de Monza, ce qui crée un défi passionnant tant pour les pilotes que pour les ingénieurs."

"Le circuit lui-même exige un véritable compromis dans les réglages. Il y a plusieurs virages lents et serrés où vous avez besoin d’un train avant solide et d’un bon équilibre, mais le secteur intermédiaire comporte des sections rapides et fluides où emmener de la vitesse et générer un maximum d’adhérence est primordial."

"Trouver le bon équilibre entre ces différentes exigences est la clé pour passer un week-end compétitif. Pour y avoir piloté lors des EL1 à plusieurs reprises, c’est un circuit qui me tient particulièrement à cœur. J’aime toujours revenir au Mexique."

"Les fans créent une atmosphère incroyable, la ville est fantastique et les courses sont généralement très captivantes. La dégradation des pneumatiques peut être élevée, la stratégie joue souvent un rôle important et il y a habituellement beaucoup d’action. C’est un événement exigeant mais gratifiant."