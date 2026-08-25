Racing Bulls remercie Tsunoda pour sa pige ’remarquable’ aux Pays-Bas
Permane regrette l’absence de points mais garde le sourire
Racing Bulls a vécu un week-end particulier à Zandvoort puisque l’équipe a dû se passer de son pilote le plus prolifique en termes de points, Liam Lawson, appelé pour remplacer Isack Hadjar chez Red Bull. Avec un Arvid Lindblad qui ne connaissait pas Zandvoort et un Yuki Tsunoda qui n’avait jamais piloté de F1 2026, la tâche était ardue pour l’équipe alors que le Grand Prix des Pays-Bas était un week-end au format Sprint.
Alan Permane, le team principal de l’équipe de Faenza, a tenu à saluer la performance de Tsunoda, qui a brillé pour son retour en Formule 1 en terminant à la porte des points, juste devant Lindblad, dont la course a été ruinée par une pénalité.
L’équipe n’a inscrit aucun point ce week-end, c’est seulement la deuxième fois cette saison et la première fois depuis Miami, qui était la quatrième course de l’année.
"Une course difficile pour nous à Zandvoort. Il était très compliqué, voire impossible, pour Arvid de remonter après sa pénalité, mais il a fait de l’excellent travail en tenant Gasly à distance, ce qui a permis à Yuki de creuser l’écart après son dépassement" a déclaré Permane.
"Malheureusement, Yuki est sorti de piste, ce qui l’a un peu freiné. Cela étant dit, nous étions tout près des points, et sa performance pour une pige unique est remarquable" poursuit le Britannique, qui semble ainsi confirmer que Hadjar reviendra bien à Monza, et que Lawson sera de retour chez Racing Bulls.
"Nous le remercions infiniment d’avoir assuré l’intérim et pour tout le travail accompli ce week-end. Nous avons hâte de courir à domicile dans deux semaines à Monza, pour revenir plus forts et replacer nos deux voitures dans les points."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Racing Bulls
- Racing Bulls remercie Tsunoda pour sa pige ’remarquable’ aux Pays-Bas
- Tsunoda met les équipes F1 au défi : ’elles devraient m’appeler !’
- Tsunoda se félicite d’un week-end ’inoubliable’, Lindblad déplore sa pénalité
- Lindblad est ’déçu’ d’être 10e, Tsunoda vit ’un rêve’ et veut marquer des points
- Tsunoda rappelé, Lindblad écarté : les coulisses du remaniement