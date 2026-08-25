Racing Bulls remercie Tsunoda pour sa pige ’remarquable’ aux Pays-Bas

Racing Bulls a vécu un week-end particulier à Zandvoort puisque l’équipe a dû se passer de son pilote le plus prolifique en termes de points, Liam Lawson, appelé pour remplacer Isack Hadjar chez Red Bull. Avec un Arvid Lindblad qui ne connaissait pas Zandvoort et un Yuki Tsunoda qui n’avait jamais piloté de F1 2026, la tâche était ardue pour l’équipe alors que le Grand Prix des Pays-Bas était un week-end au format Sprint.

Alan Permane, le team principal de l’équipe de Faenza, a tenu à saluer la performance de Tsunoda, qui a brillé pour son retour en Formule 1 en terminant à la porte des points, juste devant Lindblad, dont la course a été ruinée par une pénalité.

L’équipe n’a inscrit aucun point ce week-end, c’est seulement la deuxième fois cette saison et la première fois depuis Miami, qui était la quatrième course de l’année.

"Une course difficile pour nous à Zandvoort. Il était très compliqué, voire impossible, pour Arvid de remonter après sa pénalité, mais il a fait de l’excellent travail en tenant Gasly à distance, ce qui a permis à Yuki de creuser l’écart après son dépassement" a déclaré Permane.

"Malheureusement, Yuki est sorti de piste, ce qui l’a un peu freiné. Cela étant dit, nous étions tout près des points, et sa performance pour une pige unique est remarquable" poursuit le Britannique, qui semble ainsi confirmer que Hadjar reviendra bien à Monza, et que Lawson sera de retour chez Racing Bulls.

"Nous le remercions infiniment d’avoir assuré l’intérim et pour tout le travail accompli ce week-end. Nous avons hâte de courir à domicile dans deux semaines à Monza, pour revenir plus forts et replacer nos deux voitures dans les points."