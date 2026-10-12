Verstappen parti pour gagner tous les GP de F1 jusqu’à la fin d’année ?

Au classement pilotes, après le Grand Prix de Singapour, 102 points séparent déjà Andrea Kimi Antonelli, qui peut être titré dès Austin, de George Russell. Après ses deux succès consécutifs, Max Verstappen est aussi revenu à 119 points de l’Italien. Cet écart a été réduit bien sûr lors des deux derniers Grands Prix… et Antonelli dispose d’assez de marge pour voir venir. Un come-back du Néerlandais, comme l’an dernier, semble donc exclu au vu de cet écart gargantuesque. À moins que… ?

En conférence de presse après le Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a été tout d’abord interrogé sur la forme étincelante de sa Red Bull. Depuis les évolutions majeures apportées à Bakou, Red Bull a gagné en Malaisie et à Singapour, sur deux tracés aux caractéristiques fort différentes. De là cette question : la Red Bull peut-elle… tout gagner d’ici le dernier Grand Prix ? Même sans recevoir de nouvelles pièces, comme Laurent Mekies l’a confirmé ?

« La voiture s’est nettement améliorée à partir de Bakou » a confirmé Max Verstappen.

« Elle a été beaucoup plus équilibrée. Et puis naturellement, bien sûr, quand vous pouvez concourir un peu plus à l’avant sans avoir trop de problèmes avec la voiture par rapport au début de l’année, où il était parfois un peu effrayant de la conduire, oui, cela rend les choses beaucoup plus agréables. Et oui, la façon dont nous avons inversé la situation et les grands progrès que nous avons réalisés cette année, ça rend les choses beaucoup plus agréables. Et quand on peut y ajouter quelques victoires, c’est tout simplement bien. »

Pour autant, pas question de rêver d’un retour formidable dans la course au titre mondial pour Max Verstappen : 119 points en six Grands Prix (théoriquement), c’est bien trop…

« Nous ne sommes pas dans la course au titre, c’est pourquoi je pense que jusqu’à la fin, oui, nous essaierons simplement de passer un bon moment et d’ajouter d’autres podiums, et, espérons-le, quelques victoires. »

Max Verstappen peut tout de même avoir un objectif réaliste : tout gagner jusqu’à la fin d’année ! Sa Red Bull semble en effet capable de gagner sur des tracés aux caractéristiques presque contraires (Sepang versus Singapour)…

« Nous avons été très performants sur des pistes très différentes. C’est bien sûr toujours agréable à voir. Je pense vraiment, bien sûr, que notre voiture a fait un grand pas en avant. Mais au final, oui, elle est simplement devenue plus agréable à conduire et plus prévisible. C’est ce que je voulais et ce dont j’avais besoin de la voiture pour trouver cette dernière étape pour me battre à l’avant. J’espère que nous pourrons conserver cet élan. »

« Nous n’avons vraiment rien à gagner au championnat, n’est-ce pas ? Je pense que Kimi a une avance considérable. Pour moi personnellement, je me fiche d’être deuxième, troisième ou quatrième. Comme, oui, ça ne change rien. Mais je veux juste m’amuser jusqu’à la fin, vous savez, essayer de remporter quelques victoires par-ci par-là. »

« Avec le moteur cette année, je pense que pour tout le monde, cela a parfois été un peu compliqué d’en tirer le meilleur parti. Mais de la première course à dimanche, je pense que nous avons acquis beaucoup d’expérience. Bien sûr, nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être, mais j’imagine que tout le monde dira la même chose. Mais nous avons tellement appris et nous avons certainement aussi corrigé un grand nombre de nos faiblesses sur la voiture. Et oui, nous devons simplement continuer à nous améliorer, à apprendre cette année pour pouvoir l’appliquer également à l’année prochaine. »

Max Verstappen vise-t-il donc officiellement la victoire à Austin, pour le prochain Grand Prix ? Il en profite au passage pour tacler le tarmac texan !

« C’est très difficile à dire et je ne veux pas dire maintenant que je serai dans la course à Austin. Mais oui, les derniers week-ends ont été excellents. Mais je prends les courses les unes après les autres, et une fois que nous serons à Austin, nous verrons comment ça se passera là-bas. Mais c’est encore un circuit très différent. D’après ce que j’ai vu en WEC, la piste est incroyablement bosselée. Oh mon Dieu, oui, je devrai probablement commander une nouvelle colonne vertébrale, après le week-end. Oui, je deviendrai comme RoboCop. Oui, c’est fou. »

« C’est encore un nouveau défi pour tout le monde, de faire face à ces bosses. Et on verra à partir de là. Nous devons aller au Mexique, de nouveau en haute altitude, tout va chauffer énormément, et nous devrons voir comment le moteur se comportera à cette altitude, comment la voiture se comportera, car c’est très différent. Il y a tellement de choses différentes qu’on peut réussir ou rater dans ces courses, mais nous verrons. »

Antonelli est soulagé que Max ait tant de retard au classement !

S’il est un pilote qui est plus que tout le monde rassuré par l’écart aujourd’hui entre Antonelli et Max Verstappen au classement, c’est bien sûr… le pilote Mercedes F1 lui-même.

Antonelli se souvient du come-back de folie réalisé par Max Verstappen en fin de saison dernière, sur Lando Norris… et s’estime donc heureux que Max Verstappen soit plus loin cette saison (119 points donc). Il en plaisante même !

« Ce serait très effrayant ! » a déclaré ainsi Antonelli lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux que Verstappen ne soit pas dans la lutte pour le championnat.

Comme le souligne ensuite Antonelli, la régularité du travail opéré par Mercedes F1 cette année, rendrait logique un titre pour lui et l’équipe allemande.

« Dans l’ensemble, nous faisons un excellent travail. Au final, quand on regarde la saison, nous avons toujours été au rendez-vous. Évidemment, nous avons eu une excellente voiture et nous essayons de comprendre ce nouveau package. Je suis très fier de l’équipe car nous avons surmonté les difficultés et commencé à voir le bout du tunnel. Ce n’est qu’une question de temps. »

« Nous allons à Austin, sur un format classique, où nous pourrons, je l’espère, faire beaucoup de changements et mieux comprendre le package. »