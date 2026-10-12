Embrayage, déploiement d’énergie, panne radio : Verstappen a encore failli tout perdre à Singapour

Max Verstappen a réalisé le week-end parfait à Singapour : pole en qualifications sprint et en qualifications sprint, victoire en sprint et en Grand Prix. Le Néerlandais n’aura jamais cédé la tête de la course, hier à Singapour, y compris lors du départ (un point faible récurrent de la Red Bull). Le pilote Red Bull peut même espérer finir vice-champion du monde, derrière un Andrea Kimi Antonelli semblant intouchable…

En conférence de presse, Max Verstappen est tout d’abord revenu sur le moment crucial du départ. Alors que la Red Bull est souvent en difficulté cette année, le vice-champion en titre (et peut-être vice-champion 2026 en devenir) a réussi à tenir en respect la Ferrari de Charles Leclerc (qui partait, comme la Red Bull, en tendres). Mais il s’en est fallu de peu, expliquait le Néerlandais !

« Le départ était crucial, donc c’était tout juste suffisant. Encore une fois, quelque chose n’allait pas tout à fait au départ, je dois donc comprendre ce qui s’est passé. Avant de relâcher l’embrayage, je ne me sentais pas bien. Mais oui, c’était tout juste suffisant. »

« Il y avait encore quelque chose qui clochait, donc je dois comprendre ce qui s’est passé avec le moteur avant même de relâcher l’embrayage, car je pense que cela a nui à mon départ. Je dois juste comprendre ce qui s’est passé là-bas, car encore une fois, on peut dire que ce n’était pas fantastique. »

Et visiblement Max Verstappen était prêt à prendre tous les risques, au départ, pour empêcher Charles Leclerc de passer !

« Non, je n’étais là que pour gagner, alors je devais tout faire pour essayer de m’assurer qu’il soit très difficile pour Charles d’aller trop loin [à l’intérieur] dans le virage. Je suppose que c’était le seul moyen d’essayer de l’empêcher de prendre la tête. Heureusement, c’est un pilote très expérimenté et nous avons gardé les choses propres. C’était vraiment sympa, je trouve. Mais oui, il est toujours très difficile d’estimer quel est le bon point de freinage, mais je pense que ça a marché. »

Et les problèmes de Max Verstappen en début de course ne se sont pas arrêtés là : on l’a bien vu au chronomètre, il a souffert dans la première partie du premier relais, face à la Ferrari de Charles Leclerc. Pourquoi ?

« Ensuite, nous avons eu quelques tours avec des problèmes de déploiement d’énergie, c’est là que Charles m’a presque eu au virage 7. Une fois les problèmes de déploiement résolus, oui, ça allait. La voiture était vraiment bien sur les pneus. Je pouvais vraiment bien les gérer. »

Ces pépins éliminés, Max Verstappen a ensuite pu dérouler une course extrêmement solide, sans jamais être inquiété par Charles Leclerc.

« C’était l’une des premières fois que je roulais avec de l’air propre ici à Singapour en course, alors j’imagine que c’est aussi agréable. Et oui, ça a été un week-end fantastique pour nous. Nous volions avec les tendres, nous étions corrects avec les médiums, et puis bien sûr avec la VSC, je pense que Charles a pris la bonne décision en s’arrêtant et en repassant aux pneus tendres. Mais oui, nous avions simplement le contrôle de la situation et, bien sûr, oui, très heureux de gagner ici. »

Une communication efficace avec Lambiase malgré une panne radio !

Autre difficulté qu’a dû rencontrer Max Verstappen en fin d’épreuve : la panne de sa radio ! Le pilote a alors communiqué avec Lambiase presque en morse : un silence pour un non, un grésillement pour un oui !

« Oui, peut-être qu’il était content que ça ne marche pas » plaisante Max Verstappen au sujet de son ingénieur de course fétiche.

« Je ne pouvais pas dire grand-chose. Oui, il a essayé à un moment donné de me poser quelques questions en code, et je pense qu’il a bien compris ce que je voulais dire ou ce que je n’avais pas fait, n’est-ce pas ? Mais ce n’est jamais agréable. J’ai eu des difficultés avec ma radio toute la saison, et ce week-end a été particulièrement mauvais. »

Lambiase est ensuite venu sur le podium célébrer la victoire avec son pilote : c’est peut-être d’ailleurs la dernière fois que ces deux hommes se retrouvent ensemble pour célébrer une victoire…

« Oui, je ne m’attendais pas à ce qu’il vienne sur le podium. Oui, je me souviens qu’il m’a dit l’année dernière à Vegas : "C’est peut-être la dernière fois que je suis sur le podium". J’ai répondu : "Ne sois pas stupide, nous allons gagner beaucoup plus". Mais je me suis presque porté la poisse là, j’imagine. Et oui, c’était tout simplement super sympa qu’ils l’envoient sur le podium. Bien sûr, nous savons tous qu’il s’en va, mais je pense que c’était très spécial de partager le podium ici sur un circuit où nous n’avions pas gagné ensemble. Donc très agréable de le voir là-haut. »

Ce Grand Prix a enfin marqué une première dans la déjà riche carrière du quadruple champion du monde : Max Verstappen ne l’avait encore jamais emporté à Singapour : c’est chose faite !

« Oui, ce fut un peu un soulagement, bien sûr, de gagner ici. Je pense que lorsque vous gagnez pour la première fois sur un circuit, c’est toujours très spécial et agréable. Donc oui, j’étais très content de l’ensemble du week-end. En même temps, j’étais probablement aussi très heureux que ce soit terminé. La course a été assez longue et j’ai beaucoup transpiré. »