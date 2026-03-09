Cadillac F1 a bouclé son premier GP, mais loin du peloton

L’écurie Cadillac a franchi une étape symbolique ce week-end en Australie en terminant son tout premier Grand Prix de Formule 1. À Melbourne, l’équipe américaine a inscrit une première ligne modeste à son palmarès avec la 16e place de Sergio Pérez au volant de la MAC-26.

Le pilote mexicain a vu l’arrivée au terme d’une course exigeante sur le circuit de l’Albert Park, permettant à la nouvelle structure de valider un premier objectif : boucler une épreuve complète dans le cadre de ses débuts dans la discipline.

De son côté, Valtteri Bottas avait montré de bonnes dispositions en début de course, mais le Finlandais a dû renoncer prématurément. Victime d’un problème mécanique, il a été contraint à l’abandon au 16e tour, privant Cadillac de la possibilité d’aligner ses deux monoplaces à l’arrivée.

Malgré ce contretemps, ce premier week-end complet en Grand Prix constitue une étape importante pour la jeune équipe, qui souhaite désormais capitaliser sur cette expérience dès la prochaine manche du championnat, prévue la semaine prochaine à Shanghai pour le Grand Prix de Chine.

Pour Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, ce résultat marque une étape fondatrice dans la construction de l’équipe.

"Melbourne a marqué un premier pas important pour l’écurie Cadillac F1. Tout repose sur des bases solides, et nous pouvons progresser à partir de là," a-t-il déclaré.

"Je suis très fier de cette équipe et du dévouement, des efforts et du travail acharné de chacun de ses membres. Des moments comme celui-ci sont rares, et en attendant notre prochaine course, nous continuerons à progresser ensemble et à aller de l’avant."

"Même à ce stade précoce de notre aventure et de la saison, nous avons soif de succès."

Le directeur de l’écurie, Graeme Lowdon, s’est lui aussi montré satisfait du travail accompli, tout en regrettant l’abandon de Bottas.

"Je suis ravi des performances de l’équipe. Nous avons rencontré quelques problèmes avec la voiture de Valtteri, ce qui est vraiment dommage," a-t-il expliqué.

Lowdon souligne néanmoins l’importance d’avoir vu au moins une monoplace Cadillac franchir la ligne d’arrivée.

"C’était formidable de voir l’écurie ramener sa première F1 sous le drapeau à damier. Nous sommes confrontés à une concurrence incroyable, que nous respectons énormément, mais j’ai une confiance absolue en l’équipe que nous sommes en train de construire."

"C’est un excellent début pour notre aventure."

Lowdon a également tenu à saluer le travail des différentes bases techniques impliquées dans le développement du projet Cadillac.

"Je tiens à remercier tout particulièrement les membres de l’équipe : à Indianapolis, à Charlotte, à Silverstone et en Allemagne pour les essais en soufflerie."

"Enfin, un immense merci à tous ceux qui nous ont permis de bâtir ce qui, j’en suis convaincu, deviendra une écurie de course exceptionnelle."

Avec ce premier Grand Prix désormais derrière elle, l’équipe Cadillac se tourne déjà vers la prochaine étape de sa saison inaugurale, avec l’ambition de poursuivre sa progression dès le week-end prochain en Chine.