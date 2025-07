Verstappen officialise enfin ses plans en F1 pour 2026

Max Verstappen a enfin confirmé de manière claire et précise qu’il resterait bien chez Red Bull pour la saison 2026 de Formule 1, mettant fin à l’incertitude sur l’avenir à court terme du quadruple champion du monde.

Le Néerlandais était en flirt avec Mercedes F1 pendant plusieurs semaines, ce qui a agacé le Dr Helmut Marko, comme il l’a confié ce matin (à lire ici).

Et pendant toutes ces semaines, Verstappen a toujours esquivé une réponse claire à la question de savoir où il piloterait en F1 l’année prochaine, c’est-à-dire s’il respecterait bien son contrat ou s’il cherchait à aller ailleurs, chez Mercedes ou encore Aston Martin F1.

Après que Marko a affirmé en début de semaine que Verstappen sera bien là en 2026, ces propos ont enfin été tenus par Verstappen lui-même il y a quelques minutes dans le paddock du Grand Prix de Hongrie.

"Je peux confirmer que je piloterai bien une Red Bull en 2026," ont été ses mots clairs à ce sujet.

"Il est temps de mettre fin aux rumeurs. Mon intention a toujours été de rester."

Il ne peut toutefois nier des contacts entre son management et Mercedes F1. Mais il ne veut pas les prendre à son compte. CES négociations ce n’était pas SES négociations.

"C’était très intéressant de suivre tout ça et de voir toutes les belles histoires qui en ont découlé."

"Mais oui, personnellement, je n’en ai jamais vraiment parlé, car j’étais juste concentré sur les discussions avec l’équipe concernant la manière dont nous pouvions améliorer nos performances, ainsi que sur nos idées pour l’année prochaine, et c’est pourquoi je n’ai jamais vraiment rien eu à ajouter."

’Mais oui, je pense qu’il est temps de mettre un terme à tout ça. Pour moi, il a toujours été clair que mon choix n°1 était de rester et que les conditions soient réunies pour que cela soit le cas."

Red Bull a toujours fait au mieux durant cette période pour le convaincre ?

"Je pense que c’était le sentiment général au sein de l’équipe, car nous étions toujours en discussion sur ce que nous pouvions faire avec la voiture."

"Je pense que quand on n’est pas intéressé par l’idée de rester, il faut aussi arrêter de parler de ce genre de choses, et je ne l’ai jamais fait."

Avec la confirmation de Verstappen pour 2026, certains pensent que le Néerlandais profitera de la saison pour déterminer qui entamera la nouvelle ère technique de la F1 dans les meilleures conditions avant de prendre une décision pour 2027.

Quand on lui demande s’il s’attend à davantage de spéculations sur son avenir l’année prochaine, Verstappen répond : "Je ne sais pas. Si vous me posez la question l’année prochaine, oui, nous aurons ces spéculations."

"Mais personnellement, je n’en parle jamais, car je suis plus intéressé par la performance."

"C’est pourquoi je ne parle jamais vraiment de mon contrat ou de son contenu. C’est mon affaire, pas celle des médias."

Pour répondre à la question... Personne ne sait vraiment où il en sera l’année prochaine, c’est vrai, mais je pense encore à 2025. Et pour nous, cette année, il sera très difficile de rivaliser avec McLaren. Je pense que c’est déjà assez difficile de rivaliser avec Ferrari et Mercedes."

"Mais je pense qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur la voiture et son comportement. Bien sûr, je sais que les voitures seront différentes l’année prochaine, mais il y a encore des choses que l’on peut tirer de cette année en termes d’ingénierie et que l’on peut mettre en œuvre pour l’année prochaine."

"On ne peut donc pas se contenter de dire : ’Bon, on ne gagne pas le championnat cette année, alors on fait une croix dessus’."