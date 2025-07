Colapinto a ’toujours quelque chose’ pour l’empêcher de faire ’le week-end parfait’

Franco Colapinto reconnait qu’il est en grande difficulté chez Alpine F1, après sept courses durant lesquelles il n’a pas réussi à se rapprocher de son équipier, ni à inscrire des points, la faute à un manque de confiance évident, notamment dû à la pression mise par Flavio Briatore.

Avec trois passages en Q2 et une 13e place comme meilleur résultat en course, l’Argentin n’est pas encore à son aise et déplore n’avoir pas réussi à faire un week-end complet sans embuches.

"Ca a été difficile mais on trouve des solutions pour chaque problème. On n’a pas réussi à faire un week-end parfait, il y a toujours quelque chose qui se produit et qui fait qu’on ne met pas tout bout à bout, mais j’ai progressé en performance" a déclaré Colapinto.

"Ici, j’aimerais réussir à commencer la pause estivale par un bon résultat. Ca a été difficile lors des dernières courses mais on travaille bien avec l’équipe et je suis confiant que l’on puisse trouver des solutions avec les trois séances d’essais libres ce week-end."

"C’est difficile bien sûr, la confiance s’en va un peu, j’ai du mal à trouver de la confiance sur certains tracés, du mal à trouver mon rythme sur d’autres, et c’est piégeux depuis que je suis arrivé, mais on progresse et je sens que je vais dans la direction dans laquelle je veux aller avec Alpine."

Colapinto reconnait qu’il doit encore trouver beaucoup de clés pour se rapprocher d’un Pierre Gasly très constant et rapide : "On travaille bien, on doit trouver plus de performance, Pierre se débrouille très bien et de mon côté, je dois continuer à comprendre ce qu’on doit améliorer pour gagner en confiance."