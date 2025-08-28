Verstappen ne sait pas si Palou serait performant en F1

Alex Palou chez Red Bull Racing, c’est encore une rumeur qui a été démentie une 2e fois aujourd’hui lors de la journée médias du Grand Prix des Pays-Bas de F1.

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull pour le sport automobile, a démenti être intéressé par le champion de l’IndyCar pour l’associer à Max Verstappen en 2026.

"Ce n’est pas vrai" a simplement lancé l’Autrichien à son arrivée dans le paddock.

Il rejoint ainsi les démentis formulés hier par Ganassi et Palou eux-mêmes, ce dernier pensant qu’il s’agit d’une rumeur lancée par le manager d’un pilote qui convoiterait sa place.

Mais Palou serait-il un bon équipier pour Verstappen ? Serait-il au moins performant en F1 ?

Lors de la reprise de la F1 à Zandvoort aujourd’hui, Verstappen a été interrogé à ce sujet. Et bien qu’ils ne soient apparemment pas sur le point de devenir coéquipiers en Formule 1, Verstappen admet être très impressionné par les performances de Palou en IndyCar.

On lui a également demandé s’il pensait que Palou pourrait réussir sa transition de l’IndyCar à la F1, comme l’ont déjà fait Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 1997, et Juan Pablo Montoya, septuple vainqueur de Grands Prix.

"C’est tellement difficile à dire."

"Je connais déjà bien Alex, depuis le karting, et je trouve ce qu’il accomplit en IndyCar incroyable. C’est vraiment impressionnant à voir."

"Mais il est impossible de savoir comment les gens se comporteront en F1, et la question se pose également dans l’autre sens. Comment me débrouillerais-je en IndyCar ? Tu n’en as aucune idée."

"Pour moi, c’est toujours une perte de temps d’essayer de débattre de ça."

"Je suis simplement heureux de le voir aussi performant en IndyCar et de la façon dont il domine."