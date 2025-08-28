Verstappen ne sait pas si Palou serait performant en F1
Il est toutefois impressionné par sa domination en IndyCar
Alex Palou chez Red Bull Racing, c’est encore une rumeur qui a été démentie une 2e fois aujourd’hui lors de la journée médias du Grand Prix des Pays-Bas de F1.
Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull pour le sport automobile, a démenti être intéressé par le champion de l’IndyCar pour l’associer à Max Verstappen en 2026.
"Ce n’est pas vrai" a simplement lancé l’Autrichien à son arrivée dans le paddock.
Il rejoint ainsi les démentis formulés hier par Ganassi et Palou eux-mêmes, ce dernier pensant qu’il s’agit d’une rumeur lancée par le manager d’un pilote qui convoiterait sa place.
Mais Palou serait-il un bon équipier pour Verstappen ? Serait-il au moins performant en F1 ?
Lors de la reprise de la F1 à Zandvoort aujourd’hui, Verstappen a été interrogé à ce sujet. Et bien qu’ils ne soient apparemment pas sur le point de devenir coéquipiers en Formule 1, Verstappen admet être très impressionné par les performances de Palou en IndyCar.
On lui a également demandé s’il pensait que Palou pourrait réussir sa transition de l’IndyCar à la F1, comme l’ont déjà fait Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 1997, et Juan Pablo Montoya, septuple vainqueur de Grands Prix.
"C’est tellement difficile à dire."
"Je connais déjà bien Alex, depuis le karting, et je trouve ce qu’il accomplit en IndyCar incroyable. C’est vraiment impressionnant à voir."
"Mais il est impossible de savoir comment les gens se comporteront en F1, et la question se pose également dans l’autre sens. Comment me débrouillerais-je en IndyCar ? Tu n’en as aucune idée."
"Pour moi, c’est toujours une perte de temps d’essayer de débattre de ça."
"Je suis simplement heureux de le voir aussi performant en IndyCar et de la façon dont il domine."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Red Bull
- Red Bull ’n’avait pas conscience’ de mon handicap sans les évolutions
- Verstappen ne voit pas la RB21 briller à Zandvoort, à moins que la pluie ne l’aide
- Verstappen ne sait pas si Palou serait performant en F1
- Pérez révèle comment il a ’survécu si longtemps’ chez Red Bull
- Verstappen est heureux de retrouver ’la marée orange’ à Zandvoort