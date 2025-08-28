Lawson explique pourquoi Racing Bulls ’repart de zéro’ à chaque course

Liam Lawson se félicite de reprendre la saison après quatre semaine de pause, même s’il a connu un été agité. Le pilote Racing Bulls a fait ses débuts en F1 à Zandvoort, et disputer le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end lui rappelle de bons souvenirs.

Il se félicite d’avoir pu souffler pendant quatre semaines, d’autant que la fin de saison va petre plus courte, avec moins de quatre mois pour les dix courses restantes sur 24 au total.

"C’est bien d’être de retour où ma carrière en F1 a commencé. J’ai passé de bonnes semaines, plus occupé que j’aurais dû l’être car je ne me suis pas arrêté. Mais c’est du temps sans trop penser à la course. Je reviens ressourcé, c’est la mi-saison mais il ne reste en fait que trois mois et demi, et je suis impatient" a déclaré Lawson.

Il espère désormais continuer sur sa bonne série de résultats, mais il craint que la hiérarchie évolutive et très serrée empêche d’avoir réellement des ambitions régulières.

"En théorie c’est bien d’avoir une série de bonnes courses, mais la hiérarchie est très serrée actuellement et je ne veux pas trop y croire car chaque semaine nous reprenons de zéro. Enfin nous ne repartons pas totalement au début, mais un peu quand même."

Interrogé sur le retour de Sergio Pérez et Valtteri Bottas, il aurait préféré voir des rookies arriver même s’il comprend le choix de Cadillac : "Je pense qu’il y a beaucoup de jeunes gars qui méritent un volant et qui font un bon travail en F2."

"On voit des rookies arriver, et on voit qu’ils font un très bon travail, avec le développement et le travail qu’on a sur simulateur, un rookie peut faire un travail aussi bon. Mais je comprends aussi que l’expérience puisse faire la différence, même si je me tiens de l’autre côté de cet avis compte tenu de mon âge."