Verstappen ‘ne s’attendait pas à gagner’ et évoque les Papaya Rules chez McLaren F1

Max Verstappen et la F1 en général se dirigent peut-être vers un final aussi tragique pour McLaren F1 que stratosphérique pour les fans de Red Bull : avec 12 points de retard sur Lando Norris, le Néerlandais peut aller chercher une cinquième couronne sur le fil lors du prochain Grand Prix, à Abu Dhabi.

Rien n’est encore fait - et sur le papier, Lando Norris demeure encore le favori. Mais une semaine après la double disqualification de Las Vegas, McLaren F1 s’est encore pris les pieds dans le tapis du titre, avec sa stratégie totalement ratée. En ne s’arrêtant pas sous la voiture de sécurité à la fin du 7e tour, et en ne voulant favoriser aucun de ses pilotes, McLaren F1 a en réalité favorisé… Max Verstappen !

Cette victoire est d’autant plus savoureuse et heureuse pour le pilote Red Bull qu’il n’avait pas, semble-t-il, la voiture la plus rapide du week-end.

« Je ne m’attendais pas à gagner, c’est sûr » admettait-il après la course.

C’est donc grâce à la stratégie que Red Bull et Max Verstappen se sont imposés – ou plutôt grâce à la bévue de McLaren F1.

« En termes de rythme pur, nous n’étions pas au même niveau que McLaren, mais nous avons pris la bonne décision, comme la plupart de la grille, en rentrant aux stands sous la voiture de sécurité. »

« Cela vous donne presque un arrêt au stand gratuit et c’est ce qui a fait la course pour moi. »

« Je savais qu’après cet arrêt, ce seraient deux longs relais sur les pneus en termes d’usure, mais nous avons très bien géré cela et ils (les McLaren F1) ne nous ont pas vraiment rattrapés. Tout était sous contrôle. »

« C’est sûr, ce choix de rentrer aux stands m’a fait gagner la course. »

« C’était un autre exemple des échecs des autres. »

McLaren F1 a-t-elle pêché en ne voulant favoriser aucun pilote selon Max Verstappen ? Les Papaya Rules sont-elles la condition du succès de Max ?

« Je ne pense pas que McLaren F1 s’est ratée en voulant la jouer trop fair-play (entre ses pilotes), c’est surtout qu’ils ont raté l’opportunité de l’arrêt. »

« En rythme pur, ils sont plus rapides, mais comme on l’a encore montré, tout est possible. »

À quel point Max Verstappen a été surpris en voyant les McLaren rester en piste sous la voiture de sécurité ?

« Eh bien, tout d’abord, quand ils m’ont appelé, j’ai dû regarder et me rappeler que c’était le tour... comme si nous allions entamer le septième tour. Je me suis dit, d’accord, maintenant nous pouvons aller jusqu’au bout [en tenant compte de la règle des 25 tours maximum par relais imposée par Pirelli, ndlr]. »

« Alors oui, j’ai été un peu surpris – mais seulement une fois que j’ai fait tout l’arrêt au stand parce que, quand ils vous appellent, vous vous concentrez sur l’emplacement de votre arrêt et vous vous assurez de ne pas avoir de problèmes pour repartir. Donc, quand je suis sorti des stands, je me suis dit, d’accord, je pense que c’est une très bonne opportunité pour nous de gagner la course maintenant. »

Son équipe a-t-elle proposé à Max Verstappen de rester en piste à la radio, dans ces secondes décisives ?

« Je ne sais pas. Je n’ai rien entendu. Peut-être qu’ils en parlaient sur le muret des stands. Mais pour moi, c’était très clair. J’ai juste reçu l’appel pour rentrer. »

Après ce premier arrêt et cette bévue stratégique de McLaren F1, le pilote Red Bull a-t-il pensé que le plus dur était fait ? Que la course était gagnée ?

« J’ai pensé à ce moment-là qu’il y avait une grande chance de la gagner, oui. Je ne pense pas à perdre. Ce n’est pas dans ma tête. Je pense à comment gagner. »

Une Red Bull plus dans le rythme que prévu face aux McLaren F1

Dès le départ en réalité, Max Verstappen avait commencé à faire la différence : partant du côté propre, il avait effacé la McLaren F1 de Lando Norris.

« Oui. Le départ était correct. J’ai gagné une place, et à partir de là, je préservais juste un peu mes pneus. Mais ensuite, oui, bien sûr, la voiture de sécurité est sortie pratiquement au bon tour. Nous avons donc choisi de rentrer, et je suppose que beaucoup de gens derrière moi ont eu la même idée. »

« L’équipe a donc fait un très bon travail. Elle est aussi restée à l’écart des problèmes dans la voie des stands. C’était une voie des stands assez peuplée à ce moment ! Et à partir de là, j’ai su que nous avions probablement fait la bonne chose. »

Au-delà de la stratégie, le rythme de la Red Bull était également plus soutenu que prévu face aux McLaren F1, même avec des relais structurellement plus longs. Une autre source d’espoir pour Yas Marina !

« Je crois que je savais aussi que les deux McLaren avaient besoin de beaucoup de rythme pour surmonter en gros ce type d’arrêt au stand. Lorsque la voiture de sécurité s’est retirée, bien sûr, ils ont initialement creusé un peu l’écart. »

« Mais pour moi, il s’agissait juste de m’assurer que ces deux relais se fassent au meilleur rythme possible du début à la fin. Et je pense que nous avons bien géré cela. Juste essayer de faire mon propre rythme et de préserver les pneus, et c’était suffisant jusqu’au drapeau à damier. »

« C’était toujours la même chose qu’en qualifications. Je lutte avec les mêmes choses, mais nous avons gagné la course grâce à la stratégie. Et ensuite, à partir de là, il s’agit juste d’essayer de gérer vos problèmes de la meilleure façon possible, et je pense que nous l’avons très bien fait. »