Russell deuxième, Antonelli 7e et en difficulté avec les évolutions de Mercedes F1 !

Mercedes a vécu une Qualification Sprint contrastée ce vendredi à Singapour, avec George Russell qui s’est hissé à la deuxième place tandis qu’Andrea Kimi Antonelli n’a pu faire mieux que le septième temps. Les deux pilotes disposaient de configurations différentes de la W17, permettant à l’écurie allemande de poursuivre son évaluation des dernières évolutions introduites sur sa monoplace. Et si Russell s’est montré compétitif avec l’ancienne version, Antonelli a reconnu éprouver de grandes difficultés avec le nouveau package, au point de douter de sa capacité à retrouver les sept dixièmes qui lui manquent.

Après avoir dominé la séance d’essais libres, George Russell a confirmé la compétitivité de Mercedes en se qualifiant en première ligne pour la course Sprint.

Le Britannique a progressivement construit sa performance au fil des trois phases de la Qualification Sprint, même s’il n’a finalement pas réussi à devancer Max Verstappen dans la lutte pour la pole position.

Russell estime néanmoins avoir exploité correctement le potentiel de sa monoplace, tout en soulignant que les stratégies employées lors de la dernière phase ont différé entre Mercedes et Red Bull.

"Nous avons été compétitifs toute la journée, pour être franc, dès les premiers tours en EL1, où nous avons d’ailleurs terminé en tête de la feuille des temps. Nous savions que Max était rapide et il a adopté une stratégie légèrement différente de la nôtre en SQ3, en ne réalisant qu’un seul tour. Qui sait quelle était la meilleure approche ? Mais je suis plutôt satisfait de cette deuxième place."

Cette performance intervient alors que Russell a retrouvé l’ancienne spécification de la W17, Mercedes cherchant toujours à déterminer si ses dernières évolutions constituent un réel progrès.

De son côté, Antonelli a poursuivi le travail avec la version la plus récente, sans parvenir à en tirer une performance comparable.

Russell : "L’ancienne version n’est certainement pas mauvaise"

Interrogé sur les différences entre les deux configurations, Russell s’est montré prudent quant aux conclusions à tirer de cette journée.

"Ce que nous pouvons confirmer, c’est que l’ancienne version n’est certainement pas mauvaise. Maintenant, voyons ce que demain nous réserve avec Kimi et les évolutions. En tant qu’équipe, nous n’avons toujours aucun élément qui nous indique qu’elles ne fonctionnent pas. Mais c’est le chronomètre qui décide, et jusqu’à présent, les temps réalisés avec les évolutions n’ont pas été très bons. Alors attendons de voir, peut-être que demain sera une journée différente."

La comparaison entre les deux monoplaces reste donc ouverte, même si les résultats de cette Qualification Sprint semblent pour l’instant favoriser la configuration utilisée par Russell.

Le Britannique devra désormais transformer sa deuxième position en un bon résultat lors du Sprint de samedi. Mais il ne s’attend pas à une course facile, notamment en raison des différences d’adhérence entre les deux côtés de la grille de départ.

"Oui, cela va être très compliqué. La différence d’adhérence entre la gauche et la droite de la grille est importante ici. L’année dernière, les pilotes qui partaient du côté de la pole position avaient un gros avantage. Donc, il s’agira probablement surtout d’essayer de conserver ma deuxième place. Je sais que Max fait l’objet d’une enquête concernant un drapeau jaune. Alors nous verrons."

Antonelli : "La voiture est très difficile et imprévisible"

Dans l’autre Mercedes, Andrea Kimi Antonelli a connu une journée beaucoup plus compliquée.

Le leader du championnat du monde n’a pu décrocher que la septième place sur la grille du Sprint, après avoir rencontré des difficultés dès les essais libres.

L’Italien explique que la dernière évolution de la W17 lui donne du fil à retordre, notamment en raison d’un comportement difficile à anticiper.

"Oui et non, pour être honnête. Dès les EL1, j’étais en difficulté et il reste encore beaucoup de choses à comprendre concernant ce package. La voiture est vraiment très difficile, très imprévisible, et il est très compliqué de réussir à assembler un bon tour. C’est dommage parce que j’arrivais ici avec beaucoup d’espoirs, mais jusqu’à présent, cela a été très difficile."

Pour Antonelli, la suite du week-end s’annonce délicate si Mercedes ne parvient pas à identifier rapidement des solutions.

Le jeune pilote reconnaît qu’il lui paraît difficile de combler l’écart actuel, estimé à environ sept dixièmes, avec les seuls ajustements habituels.

Il espère toutefois que l’analyse des données réalisée dans la soirée permettra à son ingénieur Peter Bonnington et au reste de l’équipe de trouver des pistes d’amélioration.

"Oui, je pense que ce sera un week-end difficile, à moins que nous parvenions à trouver quelque chose demain. Sinon, cela risque d’être très compliqué. Je ne vois pas vraiment où nous pourrions trouver sept dixièmes, mais on ne sait jamais. Peut-être que ce soir, Bono et les ingénieurs trouveront quelque chose sur la voiture. De mon côté, je vais certainement essayer d’améliorer un peu mon pilotage, et ensuite nous verrons où nous nous retrouverons demain."