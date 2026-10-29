Verstappen ne remplacerait Mekies par aucun autre patron en F1, pas même Wolff

Max Verstappen n’a aucune intention de vouloir changer de directeur d’équipe chez Red Bull, même si cela devait lui permettre de travailler avec Toto Wolff. Malgré les bonnes relations qu’il entretient avec le patron de Mercedes F1, qui a longtemps tenté de l’attirer dans son écurie, le quadruple champion du monde assure que Laurent Mekies est exactement l’homme dont Red Bull a besoin. Le Néerlandais s’est également exprimé sur deux générations de pilotes Mercedes, estimant que Kimi Antonelli dispose encore d’une importante marge de progression, contrairement à Lewis Hamilton, dont il juge le potentiel de vitesse désormais stabilisé.

Max Verstappen a réaffirmé sa confiance totale envers Laurent Mekies, qui dirige Red Bull depuis le départ de Christian Horner. Alors que son avenir avait régulièrement alimenté les spéculations et que Mercedes avait multiplié les approches pour tenter de le recruter, le Néerlandais affirme aujourd’hui ne voir aucun directeur d’équipe susceptible de mieux lui convenir que le Français.

Dans un entretien accordé à Sport Bild, Verstappen a notamment été interrogé sur ses relations avec Toto Wolff, le patron de Mercedes.

Les deux hommes entretiennent désormais de très bons rapports, malgré les tensions particulièrement vives qui avaient accompagné la lutte pour le titre mondial 2021 entre Verstappen et Lewis Hamilton.

Depuis cet affrontement, leur relation a considérablement évolué, au point que Mercedes a régulièrement été présentée comme une destination possible pour le pilote Red Bull. Wolff n’a d’ailleurs jamais caché son intérêt pour le quadruple champion du monde, avant que celui-ci ne décide finalement de poursuivre son aventure avec l’écurie autrichienne.

Mais si Verstappen apprécie le dirigeant de Mercedes, il ne souhaite absolument pas échanger Laurent Mekies contre lui.

"Il y a toujours beaucoup de discussions, et ce n’est un secret pour personne que nous nous entendons bien," a déclaré Verstappen au sujet de Wolff.

"Mais Laurent est exactement le directeur d’équipe qu’il faut à Red Bull."

"Si quelqu’un me demandait contre quel directeur d’équipe du paddock je voudrais l’échanger, il n’y en aurait aucun."

Cette prise de position constitue un soutien particulièrement fort à Laurent Mekies, qui a pris les commandes de Red Bull dans une période de transition importante pour l’écurie.

Verstappen apprécie notamment les compétences techniques du Français, dont le parcours en Formule 1 lui permet de comprendre en profondeur les problématiques liées au fonctionnement et au développement d’une monoplace.

Mais le Néerlandais ne limite pas son appréciation aux seules qualités professionnelles de son directeur d’équipe.

Il insiste également sur sa personnalité et ses qualités humaines, le décrivant comme "une très bonne personne avec un grand cœur".

Pour Verstappen, cette combinaison entre compréhension technique et approche humaine fait de Mekies le dirigeant idéal pour Red Bull.

Ses propos sont d’autant plus significatifs que Toto Wolff reste l’une des figures les plus influentes du paddock, à la tête d’une équipe Mercedes qui a longtemps cherché à obtenir les services du Néerlandais.

Antonelli n’a pas encore atteint son plein potentiel

Au cours de cet entretien, Verstappen a également évoqué Kimi Antonelli, qui se rapproche du titre mondial 2026 au volant de sa Mercedes.

Le jeune Italien impressionne le quadruple champion du monde, qui considère que ses performances actuelles ne représentent pas encore le maximum de ce qu’il sera capable d’accomplir dans les prochaines années.

"Il n’a pas encore atteint 100 % de son potentiel, et remporter le championnat du monde ne fera que le rendre meilleur."

"Une fois que vous avez été champion du monde, vous devenez plus calme."

Le Néerlandais parle ici d’une expérience qu’il connaît particulièrement bien, après avoir décroché quatre titres mondiaux consécutifs entre 2021 et 2024.

Le pilote Red Bull a ensuite établi une comparaison avec Lewis Hamilton, dont la carrière se situe à un stade très différent de celle d’Antonelli.

Si le Britannique possède une expérience et un palmarès considérables, Verstappen estime qu’il a probablement déjà atteint son niveau maximal de vitesse.

Il prend toutefois soin de préciser que cela ne signifie pas que le septuple champion du monde est nécessairement engagé dans une phase de déclin.

"L’âge ne devrait plus avoir d’importance de nos jours, mais il ne deviendra probablement pas plus rapide."

"Ne vous méprenez pas : je ne dis pas que Lewis va devenir plus lent, simplement qu’il ne deviendra pas plus rapide. C’est différent avec Kimi. Il a encore une marge de progression."